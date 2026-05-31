Trend Galeri Trend Spor Yerlide bir fire daha! Galatasaray’a veda etti...

Yerlide bir fire daha! Galatasaray’a veda etti...

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımda, süre almakta zorlanan yerli futbolcular da bir bir takıma veda ediyor. İşte veda eden isim...

Giriş Tarihi: 31.05.2026 09:39
Yerlide bir fire daha! Galatasaray’a veda etti...

Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray, üst üste dördüncü kez şampiyon oldu.

Yerlide bir fire daha! Galatasaray’a veda etti...

Toplamda 26. kez kupayı müzesine götüren Aslan, üst üste 5. kez Süper Lig'i kazanarak kendi rekorunu kırmak istiyor.

Yerlide bir fire daha! Galatasaray’a veda etti...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, gelecek sezonun kadro planlamasını da hızlandırdı.

Yerlide bir fire daha! Galatasaray’a veda etti...

Birçok önemli futbolcuyu yakından takip eden Galatasaray'da ayrılıklar da yaşanacak.

Yerlide bir fire daha! Galatasaray’a veda etti...

BATUHAN'DAN SONRA GÖKDENİZ!

Üçüncü kaleci Batuhan Şen'le yollarını ayıran Galatasaray'da sözleşmesi sona eren bir başka genç oyuncu Gökdeniz Gürpüz de veda etti.

Yerlide bir fire daha! Galatasaray’a veda etti...

A Takım'da istediği süreleri alamayan Gökdeniz, daha çok oynayacağı bir kulübe imza atacak.

Yerlide bir fire daha! Galatasaray’a veda etti...

Sözleşmesi devam eden Ahmed Kutucu'nun ise transferde takas olarak kullanılması planlanıyor.

Yerlide bir fire daha! Galatasaray’a veda etti...

20 yaşındaki Gökdeniz'in güncel piyasa değeri 250 bin euro olarak gösteriliyor.

Yerlide bir fire daha! Galatasaray’a veda etti...

Galatasaray, genç oyuncuyu 2023 yılında Dortmund altyapısından 220 bin euro karşılığında transfer etmişti.

Yerlide bir fire daha! Galatasaray’a veda etti...

Genç orta saha, sarı-kırmızılı formayı 7 kez giydi. Bu maçlarda sadece 207 dakika süre alabildi.

#GALATASARAY #SÜPER LİG