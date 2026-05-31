Yerlide bir fire daha! Galatasaray’a veda etti...

Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray, üst üste dördüncü kez şampiyon oldu. Toplamda 26. kez kupayı müzesine götüren Aslan, üst üste 5. kez Süper Lig'i kazanarak kendi rekorunu kırmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, gelecek sezonun kadro planlamasını da hızlandırdı. Birçok önemli futbolcuyu yakından takip eden Galatasaray'da ayrılıklar da yaşanacak. BATUHAN'DAN SONRA GÖKDENİZ! Üçüncü kaleci Batuhan Şen'le yollarını ayıran Galatasaray'da sözleşmesi sona eren bir başka genç oyuncu Gökdeniz Gürpüz de veda etti. A Takım'da istediği süreleri alamayan Gökdeniz, daha çok oynayacağı bir kulübe imza atacak. Sözleşmesi devam eden Ahmed Kutucu'nun ise transferde takas olarak kullanılması planlanıyor. 20 yaşındaki Gökdeniz'in güncel piyasa değeri 250 bin euro olarak gösteriliyor. Galatasaray, genç oyuncuyu 2023 yılında Dortmund altyapısından 220 bin euro karşılığında transfer etmişti. Genç orta saha, sarı-kırmızılı formayı 7 kez giydi. Bu maçlarda sadece 207 dakika süre alabildi.