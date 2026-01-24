Yok artık Gabriel Sara! Süper Lig tarihine geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanında sahaya çıktı. Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçta Gabriel Sara ön plana çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük deplasmanında Gabriel Sara'yı ilk 11'de görevlendirdi. SAVUNMADA BÜYÜK HATA Müsabakanın henüz ilk saniyelerinde Fatih Karagümrük savunmasından büyük bir hata geldi. Geriden oyun kurmaya çalışan Fatih Karagümrük'te Balkovec'in uzun topunu Sallai kafasıyla karşıladı. Devamında İlkay Gündoğan'ın topuğuyla dokunuşunda Balkovec topu ıska geçti. Gabriel Sara, Ivo Grbic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandırdı. Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanında henüz 31'inci saniyede 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. SEZONUN EN ERKEN GOLÜ Galatasaray'da Gabriel Sara, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun en erken golünü atma başarısı gösterdi. Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig tarihindeki en erken 4'üncü golü Gabriel Sara'dan geldi. Sarı-kırmızılılarda forma giyen oyuncuların attıkları en erken Süper Lig golleri şu şekilde: 1- Vedat İnceefe vs Göztepe, 18. saniye 2- Mbaye Diagne vs Gençlerbirliği, 27. saniye 3- Younes Belhanda vs Yeni Malatyaspor, 30. saniye 4- Gabriel Sara vs Fatih Karagümrük, 31. saniye Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray'da 27 karşılaşmada forma şansı buldu. Brezilyalı orta saha bu maçlarda 3 gol ile 2 asist üretti. Gabriel Sara'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek. Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro.