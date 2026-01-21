Yok böyle bir istatistik! 10 sezonda 10 farklı teknik direktörle çalıştı

Premier Lig devi Manchester United'ın yıldızı Matthijs de Ligt dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. 2016-2017 sezonunda profesyonel olan Matthijs de Ligt, kariyeri boyunca her yıl başka teknik adamla çalıştı. İşte Matthijs de Ligt'ın birlikte çalıştığı teknik direktörler…