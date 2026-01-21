Trend Galeri Trend Spor Yok böyle bir istatistik! 10 sezonda 10 farklı teknik direktörle çalıştı

Giriş Tarihi: 21.01.2026 17:15
Premier Lig devi Manchester United'ın yıldızı Matthijs de Ligt dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. 2016-2017 sezonunda profesyonel olan Matthijs de Ligt, kariyeri boyunca her yıl başka teknik adamla çalıştı. İşte Matthijs de Ligt'ın birlikte çalıştığı teknik direktörler…

2016-2017 | Peter Bosz

2017-2018 | Marcel Keizer

2018-2019 | Erik ten Hag

2019-2020 | Maurizio Sarri

2020-2021 | Andrea Pirlo

2021-2022 | Maximilliano Allegri

2022-2023 | Julian Nagelsmann

2023-2024 | Thomas Tuchel

2024-2025 | Erik ten Hag

2025-2026 | Ruben Amorim