Yok böyle bir istatistik! 10 sezonda 10 farklı teknik direktörle çalıştı

Premier Lig devi Manchester United'ın yıldızı Matthijs de Ligt dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. 2016-2017 sezonunda profesyonel olan Matthijs de Ligt, kariyeri boyunca her yıl başka teknik adamla çalıştı. İşte Matthijs de Ligt'ın birlikte çalıştığı teknik direktörler... 2016-2017 | Peter Bosz 2017-2018 | Marcel Keizer 2018-2019 | Erik ten Hag 2019-2020 | Maurizio Sarri 2020-2021 | Andrea Pirlo 2021-2022 | Maximilliano Allegri 2022-2023 | Julian Nagelsmann 2023-2024 | Thomas Tuchel 2024-2025 | Erik ten Hag 2025-2026 | Ruben Amorim