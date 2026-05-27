Zaniolo’nun oynamak istediği takım açıklandı! “Bize ‘evet’ dedi...”

Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. İtalyan ekibinin sportif direktörü Gianluca Nani, opsiyonunu kullanmadıkları oyuncu için açıklama yaptı. Gianluca Nani, yaptığı açıklamada Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almak istediklerini söyledi. Di Marzio'ya konuşan Nani, 'Onu kesinlikle bonservisiyle satın almak ve takımda tutmak istiyoruz. Zaniolo, bize 'evet' dedi' açıklamasını yaptı. Öte yandan İtalya'da kalmak isteyen Nicolo Zaniolo'nun Türkiye'ye dönmek istemediği aktarıldı. FARKLI TAKIMLARDA KİRALIK OYNADI İtalyan yıldız, Galatasaray'da yarım sezon oynadıktan sonra son 3 sezonda farklı takımlara kiralık olarak gitti. Zaniolo sırasıyla Aston Villa, Atalanta, Fiorentina ve son olarak Udinese forması giydi. Galatasaray'daki sözleşmesi 2028 yılında bitecek olan Zaniolo, 2025-2026 sezonunda Udinese'de 38 maça çıktı ve 6 gol, 7 asist yaptı.