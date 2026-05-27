Trend Galeri Trend Spor Zaniolo’nun oynamak istediği takım açıklandı! “Bize ‘evet’ dedi...”

Zaniolo’nun oynamak istediği takım açıklandı! “Bize ‘evet’ dedi...”

Udinese Sportif Direktörü Gianluca Nani, Galatasaray'dan kiraladıkları Nicolo Zaniolo için açıklama yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.05.2026 20:46
Zaniolo’nun oynamak istediği takım açıklandı! Bize ‘evet’ dedi...

Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Zaniolo’nun oynamak istediği takım açıklandı! Bize ‘evet’ dedi...

İtalyan ekibinin sportif direktörü Gianluca Nani, opsiyonunu kullanmadıkları oyuncu için açıklama yaptı.

Zaniolo’nun oynamak istediği takım açıklandı! Bize ‘evet’ dedi...

Gianluca Nani, yaptığı açıklamada Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almak istediklerini söyledi.

Zaniolo’nun oynamak istediği takım açıklandı! Bize ‘evet’ dedi...

Di Marzio'ya konuşan Nani, "Onu kesinlikle bonservisiyle satın almak ve takımda tutmak istiyoruz. Zaniolo, bize 'evet' dedi" açıklamasını yaptı.

Zaniolo’nun oynamak istediği takım açıklandı! Bize ‘evet’ dedi...

Öte yandan İtalya'da kalmak isteyen Nicolo Zaniolo'nun Türkiye'ye dönmek istemediği aktarıldı.

Zaniolo’nun oynamak istediği takım açıklandı! Bize ‘evet’ dedi...

FARKLI TAKIMLARDA KİRALIK OYNADI

İtalyan yıldız, Galatasaray'da yarım sezon oynadıktan sonra son 3 sezonda farklı takımlara kiralık olarak gitti.

Zaniolo’nun oynamak istediği takım açıklandı! Bize ‘evet’ dedi...

Zaniolo sırasıyla Aston Villa, Atalanta, Fiorentina ve son olarak Udinese forması giydi. Galatasaray'daki sözleşmesi 2028 yılında bitecek olan Zaniolo, 2025-2026 sezonunda Udinese'de 38 maça çıktı ve 6 gol, 7 asist yaptı.

#GALATASARAY #NİCOLO ZANİOLO