Zeki Çelik bonservissiz ayrılacak! Yeni adresi belli oluyor...

İtalyan devi Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zeki Çelik, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 2018 yılında İstanbulspor'dan Lille transfer olan tecrübeli sağ bek, 2022 yılında rotasını Serie A'ya kırmıştı. Roma'da dördüncü sezonunu geçiren milli futbolcu, henüz İtalyan ekibiyle sözleşme yenilemedi. Zeki Çelik, Roma ile yeni kontrat imzalamazsa sezon sonunda bedelsiz olarak başka takıma imza atabilecek. Tuttosport'ta yer alan habere göre; oyuncunun durumunu yakından takip eden Inter, Zeki Çelik'i uygun maliyetli bir seçenek olarak değerlendiriyor. Roma'nın 28 yaşındaki futbolcu ile henüz sözleşme görüşmelerine başlamadığı ve yaz transfer döneminde ayrılık ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Bununla birlikte Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter'in, Zeki Çelik için heyecan verici bir seçenek olabileceği aktarıldı. İtalyan ekibinde bu sezon 30 maça çıkan oyuncu, 2 bin 396 dakika süre aldı ve 1 gol, 4 asistlik katkı sağladı.