Ziraat Türkiye Kupası A Grubu güncel puan durumu!

Türk futbolunun en önemli organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı 3. hafta maçlarıyla noktalandı. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 3. hafta maçlarının oynanması sonrası oluşan puan durumu belli oldu. A Spor ve ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşan Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda son hafta maçları öncesi güncel puan durumu şu şekilde... 1- Galatasaray | 9 puan 2- Alanyaspor | 7 puan 3- Trabzonspor | 6 puan 4- Başakşehir | 6 puan 5- Fatih Karagümrük | 2 puan 6- Fethiyespor | 1 puan 7- Boluspor | 1 puan 8- İstanbulspor | 1 puan