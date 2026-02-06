Trend Galeri Trend Spor Ziraat Türkiye Kupası A Grubu güncel puan durumu!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 3. hafta heyecanı geride kaldı. A Spor ve ATV'de yaşanan dev heyecanda A Grubu'nda oluşan puan durumu netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 06.02.2026 01:23 Güncelleme Tarihi: 06.02.2026 01:24
Türk futbolunun en önemli organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı 3. hafta maçlarıyla noktalandı. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 3. hafta maçlarının oynanması sonrası oluşan puan durumu belli oldu.

A Spor ve ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşan Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda son hafta maçları öncesi güncel puan durumu şu şekilde…

1- Galatasaray | 9 puan

2- Alanyaspor | 7 puan

3- Trabzonspor | 6 puan

4- Başakşehir | 6 puan

5- Fatih Karagümrük | 2 puan

6- Fethiyespor | 1 puan

7- Boluspor | 1 puan

8- İstanbulspor | 1 puan