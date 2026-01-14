Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçı! Beyoğlu Yeni Çarşı–Fenerbahçe hangi kanalda, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün öne çıkan maçlarından biri Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe arasında oynanacak. 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı gerçekleşecek mücadele, stattaki değişiklikle birlikte Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yapılacak. Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco'nun nasıl bir kadro tercih edeceği ve genç oyunculara şans verip vermeyeceği merak konusu. Peki Beyoğlu Yeni Çarşı – Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?