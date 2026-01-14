Trend
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçı! Beyoğlu Yeni Çarşı–Fenerbahçe hangi kanalda, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler gruptaki liderliğini korumayı hedeflerken, ev sahibi ekip güçlü rakibi karşısında puan sürprizinin peşinde olacak. Mücadele öncesi statla ilgili önemli bir değişiklik yapıldı: Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na taşındı. Peki, Beyoğlu Yeni Çarşı–Fenerbahçe hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 14.01.2026 11:41