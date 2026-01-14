Trend Galeri Trend Spor Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçı! Beyoğlu Yeni Çarşı–Fenerbahçe hangi kanalda, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçı! Beyoğlu Yeni Çarşı–Fenerbahçe hangi kanalda, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler gruptaki liderliğini korumayı hedeflerken, ev sahibi ekip güçlü rakibi karşısında puan sürprizinin peşinde olacak. Mücadele öncesi statla ilgili önemli bir değişiklik yapıldı: Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na taşındı. Peki, Beyoğlu Yeni Çarşı–Fenerbahçe hangi kanalda, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün öne çıkan maçlarından biri Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe arasında oynanacak. 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı gerçekleşecek mücadele, stattaki değişiklikle birlikte Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yapılacak. Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco'nun nasıl bir kadro tercih edeceği ve genç oyunculara şans verip vermeyeceği merak konusu. Peki Beyoğlu Yeni Çarşı – Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI–FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ikinci karşılaşmada Fenerbahçe, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak. Mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bugün oynanacak ve başlama düdüğü saat 20.30'da çalacak.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI–FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beyoğlu Yeni Çarşı – Fenerbahçe karşılaşması futbolseverler tarafından televizyondan canlı olarak takip edilebilecek. Maçın yayını A Spor ekranlarından canlı olarak gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE GALİBİYET ARIYOR

Kupadaki ilk maçında sahasında Beşiktaş'a yenilen Fenerbahçe, bu hafta alacağı galibiyetle toparlanmayı ve gruptaki ilk üç puanını hanesine yazdırmayı amaçlıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Nelson Semedo bu mücadelede takım arkadaşlarına eşlik edemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesinin kadrosunda bulunan Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer almayacak. Öte yandan üç maçlık cezasını tamamlayan Fred Rodrigues, teknik ekibin görevlendirmesi halinde sahaya çıkabilecek isimler arasında bulunuyor.

