ZTK FİNAL HEYECANI! Konyaspor-Trabzonspor ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda final zamanı yaklaşırken gözler Antalya'da oynanacak dev mücadeleye çevrildi. Finale yükselen TÜMOSAN Konyaspor ile Trabzonspor, sezonu kupayla tamamlamak için sahaya çıkacak. Taraftarlar ise maçın yayın bilgileri ve bilet detaylarını yakından takip ediyor.

Giriş Tarihi: 15.05.2026 10:57 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 11:00
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

KONYASPOR-TRABZONSPOR FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması, 22 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. Mücadeleye Corendon Airlines Park Antalya Stadı ev sahipliği yapacak. Büyük finalin başlangıç saati ise 20.45 olarak açıklandı.

FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik final karşılaşmasının ATV ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Yayıncı kuruluşla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde netleşmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE KUPASI FİNAL BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Final heyecanını tribünden yaşamak isteyen taraftarların gözü bilet satış takvimine çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası finaline ait bilet fiyatları ve satış tarihleri henüz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulmadı.

Öte yandan önceki kupa finalleri dikkate alındığında, biletlerin maç haftasında satışa sunulması bekleniyor. Bu doğrultuda Konyaspor-Trabzonspor finali için biletlerin 15 Mayıs 2026 civarında erişime açılabileceği değerlendiriliyor.