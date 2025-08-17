Trend
1. Dünya Savaşı'na 1917'de İtilaf Devletleri safında dahil olan ABD hangi ülkeye savaş ilan etmemiş, onunla fiili olarak savaşmamıştır?
ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde yarışmacıya 1. Dünya Savaşı'na 1917'de İtilaf Devletleri safında dahil olan ABD hangi ülkeye savaş ilan etmemiş, onunla fiili olarak savaşmamıştır? sorusu yöneltildi. Şıkları yarışmacıyla birlikte televizyon izleyicisi de değerlendiriyor. İşte, sorunun doğru cevabı:
Giriş Tarihi: 17.08.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 22:03