Trend Galeri Trend Yaşam 1. Dünya Savaşı'na 1917'de İtilaf Devletleri safında dahil olan ABD hangi ülkeye savaş ilan etmemiş, onunla fiili olarak savaşmamıştır?

1. Dünya Savaşı'na 1917'de İtilaf Devletleri safında dahil olan ABD hangi ülkeye savaş ilan etmemiş, onunla fiili olarak savaşmamıştır?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde yarışmacıya 1. Dünya Savaşı'na 1917'de İtilaf Devletleri safında dahil olan ABD hangi ülkeye savaş ilan etmemiş, onunla fiili olarak savaşmamıştır? sorusu yöneltildi. Şıkları yarışmacıyla birlikte televizyon izleyicisi de değerlendiriyor. İşte, sorunun doğru cevabı:

Giriş Tarihi: 17.08.2025 22:01 Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 22:03
1. Dünya Savaşı’na 1917’de İtilaf Devletleri safında dahil olan ABD hangi ülkeye savaş ilan etmemiş, onunla fiili olarak savaşmamıştır?

1. Dünya Savaşı'na 1917'de İtilaf Devletleri safında dahil olan ABD hangi ülkeye savaş ilan etmemiş, onunla fiili olarak savaşmamıştır? sorusu ve doğru cevabı için araştırmalar hız kazandı. İşte, yanıt:

1. Dünya Savaşı’na 1917’de İtilaf Devletleri safında dahil olan ABD hangi ülkeye savaş ilan etmemiş, onunla fiili olarak savaşmamıştır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

1. Dünya Savaşı'na 1917'de İtilaf Devletleri safında dahil olan ABD hangi ülkeye savaş ilan etmemiş, onunla fiili olarak savaşmamıştır? sorusu yarışmacıya yöneltildi. İşte, sorunun cevabı:

1. Dünya Savaşı’na 1917’de İtilaf Devletleri safında dahil olan ABD hangi ülkeye savaş ilan etmemiş, onunla fiili olarak savaşmamıştır?

A- ALMAN İMPARATORLUĞU

B- AVUSTURYA İMPARATORLUĞU

C- OSMANLI DEVLETİ

D- MACARİSTAN KRALLIĞI

1. Dünya Savaşı’na 1917’de İtilaf Devletleri safında dahil olan ABD hangi ülkeye savaş ilan etmemiş, onunla fiili olarak savaşmamıştır?

DOĞRU CEVAP: C- OSMANLI DEVLETİ