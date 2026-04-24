Trend Galeri Trend Yaşam

1 Mayıs 2026 resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, tatili kaç gün sürecek? Resmi Takvim netleşti!

2026 yılında 1 Mayıs resmi tatil olacak mı sorusu, Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Seyahatler, tatiller ve aile ziyaretleri bu dönemde öne çıkan planlar arasında yer alıyor. Peki, 1 Mayıs 2026 tatil mi ve hangi güne denk geliyor? Resmi takvimin netleşmesiyle birlikte tatil planları da hız kazandı.

Giriş Tarihi: 24.04.2026 09:01
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü; emekçilerin haklarının, dayanışmanın ve toplumsal birlikteliğin simgesi olarak kabul ediliyor. Bahar aylarının gelişi ile kutlanan bu önemli ve anlamlı gün 2026 yılında kısa bir kaçamak yapmak isteyenler için önemli bir avantaj sunuyor.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye'de 2009 yılında çıkarılan yasa ile resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2026 yılında da resmi tatiller arasında bulunuyor.

1 MAYIS 2026 YILINDA HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Mayıs 2026, Cuma gününe denk geliyor. Hafta sonu ile birleşen bu tarih, kısa süreli tatil planı yapmak isteyenler için önemli bir fırsat haline geliyor.

1 MAYIS TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesiyle birlikte Cumartesi ve Pazar günleriyle birleşerek toplamda 3 günlük tatil imkanı ortaya çıkıyor.

1 MAYIS'TA HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?

Resmi tatil kapsamında;

  • Okullar kapalı olacak.
  • Valilikler, belediyeler ve kaymakamlıklar gibi kamu kurumları kapalı olacak.
  • Bankalar ve borsa işlem yapmayacak.
  • Resmi işlemler gerçekleştirilemeyecek ve EFT/havale işlemleri ilk iş gününe sarkabilecek.
  • Hastanelerin poliklinikleri kapalı olacak. Ancak acil servisler hizmet vermeye devam edecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
