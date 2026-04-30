1 Mayıs AVM’ler açık mı, hizmet verecek mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü AVM’ler çalışma saatleri

Türkiye genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün 2026 yılında resmi tatil olarak kutlanmasıyla birlikte, cuma gününe denk gelen bu özel tarihte alışveriş merkezlerinin (AVM) çalışma durumu vatandaşların en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. Kamu kurumları, bankalar ve okulların kapalı olacağı bu günde, tatilini değerlendirmek isteyenler ya da alışveriş ihtiyacını karşılamayı planlayanlar AVM'lerin hizmet saatlerine ilişkin detayları araştırıyor.

Giriş Tarihi: 30.04.2026 21:45
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2026 yılında Cuma gününe denk geliyor. Resmi tatil olan bu özel gün, birçok kişi için dışarıda vakit geçirme ve sosyal aktiviteleri değerlendirme fırsatı oluşturuyor. Alışveriş merkezlerinin (AVM) çalışma durumu da bu nedenle yoğun şekilde gündemde yer alıyor.

1 MAYIS 2026'DA AVM'LERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün 2026 yılında Cuma gününe denk gelmesiyle birlikte, alışveriş merkezlerinin faaliyet durumu da merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye genelindeki AVM'lerin büyük bölümünün bu tarihte normal çalışma düzenini sürdüreceği belirtiliyor. Standart uygulama kapsamında birçok alışveriş merkezi sabah saat 10.00'da açılarak gece 22.00'ye kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

1 MAYIS'TA KAMU KURUMLARINDA SON DURUM

Resmi tatil kapsamında değerlendirilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kamu kurumlarının büyük bir kısmı hizmet vermeyecek. Bu kapsamda eğitim kurumları, bankalar ve çeşitli devlet daireleri faaliyetlerine ara verecek.

Belediyeler, noterler ve vergi daireleri de tatil nedeniyle kapalı olacak kurumlar arasında bulunuyor. Sağlık hizmetlerinde ise aile sağlığı merkezleri bu süreçte hizmet vermezken, hastanelerin acil servisleri vatandaşlara kesintisiz şekilde hizmet sunmaya devam edecek.

