Bugün televizyonda neler var? 1 Mayıs 2026 Cuma ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 yayın akışı

1 Mayıs Cuma TV yayın akışı, bayram coşkusunun yaşandığı bu özel günde izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yağmurlu havanın ardından evde vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, "Bugün televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 1 Mayıs Cuma 2026 ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8 yayın akışına dair detaylar…

Giriş Tarihi: 01.05.2026 17:32
1 Mayıs 2026 TV yayın akışı içerisinde öne çıkan diziler, programlar ve yarışmalar, farklı kanallarda geniş bir seyir yelpazesi sunuyor. Özellikle bugünün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olması ile içerikler ön plana çıkıyor. ATV, Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV ve TV8 ekranlarında yayınlanan yapımlar, farklı türlerde alternatifler oluşturuyor. Gün boyu süren programların ardından akşam kuşağında popüler yapımlar dikkat çekiyor.

1 MAYIS CUMA 2026 ATV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 atv Ana Haber
  • 20:00 Cem Karaca'nın Gözyaşları / Yerli Sinema
  • 22:45 Cash Out 2 / Yabancı Sinema
1 MAYIS CUMA 2026 KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Küçük Ağa
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 Arka Sokaklar
  • 18:30 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Arka Sokaklar

1 MAYIS CUMA 2026 STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 İstanbullu Gelin
  • 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 Aramızda Kalsın
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Sevdiğim Sensin (Tekrar)
  • 23:00 Çirkin (Tekrar)

1 MAYIS CUMA 2026 SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Kuzey Yıldızı
  • 08:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10:00 Bahar
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Kızılcık Şerbeti

1 MAYIS CUMA 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 09:25 Adını Sen Koy
  • 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 Seksenler
  • 13:50 Benim Adım Melek
  • 17:45 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Taşacak Bu Deniz
1 MAYIS CUMA 2026 TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 Gel Konuşalım
  • 12:30 Survivor Ekstra
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Ada Günlüğü

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör