Trend Galeri Trend Yaşam 1 MAYIS eczaneler kapalı mı olacak, ilaç ihtiyacı nasıl karşılanacak? Resmi tatilde eczane düzeni!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için geri sayım başlamışken, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında 1 Mayıs eczaneler açık mı sorusu yer alıyor. Resmi tatil kapsamında birçok kamu kurumu kapalı olurken, eczaneler için uygulanan sistem ise farklı işliyor. Bu nedenle ilaç ihtiyacı için vatandaşların eczanelerin çalışma durumları hakkında bilgi sahibi olması ön plana çıkıyor.

Giriş Tarihi: 30.04.2026 11:33 Güncelleme Tarihi: 30.04.2026 11:34
2429 sayılı kanun kapsamında resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs gününde hastanelerin yanı sıra eczanelerin çalışma durumu da kamuoyu tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 1 Mayıs'ta en önemli durumlardan biri de eczanelerdeki hizmetin tamamen durmaması. Ancak ilaç ihtiyacı olan vatandaşların önceden planlama yapması bu süreçte oldukça önemli.

1 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI?

1 Mayıs resmi tatil olduğu için eczaneler normal mesai düzeninde hizmet vermeyecek. 2429 sayılı kanun kapsamında tüm eczaneler kapalı olacak.

Ancak sağlık hizmetlerinin aksamaması adına nöbetçi eczaneler devreye giriyor ve gün boyunca hizmet sunmaya devam ediyor.

NÖBETÇİ ECZANELER NASIL ÇALIŞACAK?

Resmi tatil süresince nöbetçi eczane sistemi aktif olacak. Her il ve ilçede belirlenen eczaneler, 24 saat esasına göre çalışarak vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılayacak.

NÖBETÇİ ECZANE NASIL BULUNUR?

e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalar, il ve ilçe eczacı odalarının resmi internet siteleri ve eczane vitrinlerinde yer alan listeler; en yakın nöbetçi eczane bilgilerine ulaşma konusunda ön plana çıkıyor.

