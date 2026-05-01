1 Mayıs eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Emek ve Dayanışma Günü Eczane ve Nöbetçi Eczane Çalışma Düzeni

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri "1 Mayıs'ta eczaneler açık mı, çalışıyor mu?" sorusu oluyor. Resmi tatil kapsamında birçok kamu kurumu kapalı olurken, sağlık hizmetlerinin devamlılığı için eczanelerde özel bir sistem uygulanıyor. 1 Mayıs eczane çalışma saatleri ve nöbetçi eczane düzeni, ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar için kritik önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 01.05.2026 08:51
Resmi tatil günlerinde yaşanabilecek yoğunluk ve sınırlı hizmet nedeniyle, 1 Mayıs eczane çalışma düzeni hakkında bilgi sahibi olmak büyük avantaj sağlıyor. 1 Mayıs resmi tatilinde sağlık hizmetleri tamamen durmadan kontrollü bir şekilde devam ediyor. Vatandaşların bilinçli hareket etmesi ise sürecin daha sorunsuz ilerlemesini sağlaması açısından ön plana çıkıyor.

1 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI?

1 Mayıs resmi tatil olduğu için eczaneler normal mesai düzeninde hizmet vermeyecek. 2429 sayılı kanun kapsamında tüm eczaneler kapalı olacak.

Ancak sağlık hizmetlerinin aksamaması adına nöbetçi eczaneler devreye giriyor ve gün boyunca hizmet sunmaya devam ediyor.

NÖBETÇİ ECZANELER NASIL ÇALIŞACAK?

Resmi tatil süresince nöbetçi eczane sistemi aktif olacak. Her il ve ilçede belirlenen eczaneler, 24 saat esasına göre çalışarak vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılayacak.

NÖBETÇİ ECZANE NASIL BULUNUR?

  • e-Devlet: "Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranına girerek tüm listeye ulaşabilirsiniz.
  • Eczane Vitrinleri: Kapalı olan her eczanenin dış camında, o bölgedeki en yakın nöbetçi eczanenin adresi ve telefonu ilan edilmektedir.
  • Mobil Uygulamalar: Türk Eczacıları Birliği'nin (TEB) resmi uygulaması veya eczacı odalarının resmi internet sitelerinden nöbetçi eczane bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
