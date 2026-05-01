1 Mayıs hastaneler açık mı? Acil servisler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? Resmi Tatilde Sağlık Planı!

Trend Galeri Trend Yaşam

Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs tarihi, Türkiye'de resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu nedenle sağlık kurumlarının çalışma düzeni de her yıl olduğu gibi farklı bir plana göre ilerliyor. Bu durumda vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında "1 Mayıs'ta hastaneler açık mı, acil servisler çalışıyor mu, sağlık ocakları hizmet veriyor mu?" soruları geliyor.

Giriş Tarihi: 01.05.2026 08:33
1 Mayıs; hastaneler, acil servisler ve sağlık ocakları çalışma saatleri konusunda en önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor. Rutin sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların duyuruları yakından takip etmesi gerekiyor. 2429 sayılı kanun kapsamında resmi tatil olarak kabul edilen bu özel günde, sağlık hizmetleri belirli bir düzen içinde devam ediyor.

1 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI?

Devlet hastaneleri, resmi tatil kapsamında tam gün kapalı olacak. Bu nedenle hastanelerdeki poliklinik hizmetleri sunulmayacak ve rutin muayeneler gerçekleştirilmeyecek.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 1 Mayıs tarihine randevu verilmeyecek. Daha önceden alınmış randevular ise bir sonraki iş günü olan 4 Mayıs Pazartesi gününe ertelenecek.

ACİL SERVİSLER HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

1 Mayıs 2026 tarihinde tüm hastanelerin acil servisleri 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermeye devam edecek.
Hayati risk taşıyan durumlar, ani rahatsızlıklar ve acil müdahale gerektiren vakalar için hastanelerde nöbetçi doktor ve sağlık personeli görev başında olacak.

SAĞLIK OCAKLARI (AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ) KAPALI MI?

Aile Sağlığı Merkezleri, kamu kurumu statüsünde oldukları için 1 Mayıs'ta kapalı olacak. Aile hekimleri ve hemşireler resmi tatil nedeniyle görev yapmayacak. Bu nedenle aşı, pansuman, reçete yazdırma ve rutin kontroller gibi işlemler gerçekleştirilemeyecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
