1 MAYIS (Yarın) hava durumu nasıl olacak, hava soğuyacak mı, yağmur mu bekleniyor? Meteoroloji açıkladı!

Emek ve Dayanışma Günü için sayılı vakit kalmışken, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında 1 Mayıs hava durumu yer alıyor. Çoğu kamu kurumunun kapalı olmasından kaynaklı planlanan geziler ve organizasyonlar için vatandaşların havanın nasıl olduğunu merakla araştırıyor. 1 Mayıs'ta toplu taşımanın ücretsiz olduğu da netlik kazanırken bu fırsatı değerlendirmek isteyenler meraklı bekleyiş içinde.

Giriş Tarihi: 30.04.2026 15:16
2429 sayılı kanun kapsamında resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs için hava durumu şartları ön plana çıktı. Meteoroloji verilerine göre İstanbul hava durumu ve Marmara genelinde kritik bir süreç başlıyor. 1 Mayıs öncesi ve sonrası için uzmanlar, İstanbul başta olmak üzere birçok şehir için "tedbirli olun" çağrısında bulunuyor.

1 MAYIS'TA HAVA NASIL OLACAK?

1 Mayıs hava durumu İstanbul için yağışlı bir tablo çiziyor. Gün boyunca aralıklarla devam edecek sağanak yağış, açık hava planlarını zorlaştırabilir.

Hava sıcaklıklarının da düşmesi bekleniyor. Son günlerde 18 derece civarında seyreden sıcaklıkların, 1 Mayıs'ta yaklaşık 13 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji haritalarına göre İstanbul'da sağanak yağış 30 Nisan Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren başlayacak. İlk etapta aralıklı şekilde görülecek yağışların, gece saatlerine doğru etkisini artırması bekleniyor.

Asıl kritik süreç ise 1 Mayıs Cuma gecesi yaşanacak. Uzmanlara göre bu saatlerde Marmara Bölgesi genelinde yağış şiddetini ciddi şekilde artıracak.

MARMARA BÖLGESİ İÇİN KIRMIZI ALARM

Marmara'da sağanak alarmı özellikle İstanbul, Yalova, Bursa, Kocaeli ve Trakya genelini kapsıyor. Aynı zamanda Batı Karadeniz'de Zonguldak ve Bartın çevrelerinde de kuvvetli yağış bekleniyor.

Gece saatlerinde etkisini artıracak olan bu sistem, kısa sürede yoğun yağış bırakabileceği için sel ve su baskını riskini beraberinde getiriyor. Bu nedenle vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

5 GÜN SÜRECEK YAĞIŞ MARATONU

Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul hava durumu önümüzdeki günlerde oldukça hareketli olacak. Kentte yaklaşık 5 gün sürecek bir sağanak yağış periyodu bekleniyor.

Perşembe günü başlayan yağışların, özellikle Cuma gecesi zirve yapması ve hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor. Bu durum, günlük yaşamı ve ulaşımı doğrudan etkileyebilir.

TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞLAR YAYILIYOR

Yağışlar sadece Marmara ile sınırlı kalmayacak. Perşembe gününden itibaren Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Cuma günü yağışların doğuya kaymasıyla birlikte Erzincan ve Tunceli çevrelerinde gece saatlerinde kuvvetli yağış görülebilir. Cumartesi günü ise iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 10-15 derece aralığına kadar düşmesi bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
