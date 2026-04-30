1 MAYIS (Yarın) hava durumu nasıl olacak, hava soğuyacak mı, yağmur mu bekleniyor? Meteoroloji açıkladı!

TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞLAR YAYILIYOR

Yağışlar sadece Marmara ile sınırlı kalmayacak. Perşembe gününden itibaren Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Cuma günü yağışların doğuya kaymasıyla birlikte Erzincan ve Tunceli çevrelerinde gece saatlerinde kuvvetli yağış görülebilir. Cumartesi günü ise iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 10-15 derece aralığına kadar düşmesi bekleniyor.