1 Mayıs marketler açık mı, hizmet verecek mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü marketlerin çalışma saatleri

Trend Galeri Trend Yaşam

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken marketlerin çalışma durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Alışveriş planı yapanlar ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, marketlerin bu özel günde hizmet verip vermediğine dair detayları araştırıyor. 1 Mayıs kapsamında marketlerin açık olup olmadığı ve çalışma saatlerine ilişkin bilgiler merakla takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 30.04.2026 19:28
1 Mayıs resmi tatil olması nedeniyle marketlerin çalışma düzeninde değişiklikler yaşanabilmektedir. Günlük alışverişini planlayan vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için marketlerin açık olup olmadığına dair bilgileri önceden takip ediyor.

1 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatil kapsamında yer almaktadır. Bu nedenle kamu kurumları, okullar ve bankalar hizmete ara verirken, günlük ihtiyaçların karşılanabilmesi için marketlerin büyük bölümü faaliyet göstermeye devam etmektedir. Özellikle zincir marketler, vatandaşların alışverişlerini sürdürebilmesi adına belirli saat aralıklarında açık olmaktadır.

1 MAYIS 2026 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Zincir marketlerin çalışma saatleri şehir ve şubelere göre küçük farklılıklar gösterebilse de genel olarak aşağıdaki şekilde uygulanmaktadır:

BİM: 09.00 – 21.00
A101: 09.00 – 21.00 / 21.30
ŞOK: 09.00 – 21.00
Migros: 08.30 / 09.00 – 21.00 / 22.00
CarrefourSA: 10.00 – 22.00

