Trend Galeri Trend Yaşam 1 Mayıs noterler açık mı, çalışıyor mu? Emek ve Dayanışma Günü Noter ve Nöbetçi Noter Çalışma Durumu

1 Mayıs noterler açık mı, çalışıyor mu? Emek ve Dayanışma Günü Noter ve Nöbetçi Noter Çalışma Durumu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde , resmi işlemlerini planlayan vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında "1 Mayıs'ta noterler açık mı, çalışıyor mu?" sorusu geliyor. Resmi tatillerde kamu hizmetlerinin durması, planlama gerektiren süreçleri doğrudan etkiliyor. Bu nedenle 1 Mayıs noterler ve nöbetçi noterlerin çalışma durumu doğrultusunda hareket etmek, zaman kaybını önlemek açısından da oldukça önemli.

Giriş Tarihi: 01.05.2026 09:07
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu durumda 1 Mayıs noter çalışma durumu ve saatleri, özellikle araç alım satımı planlayan vatandaşların dikkatli olmasını gerektiren bir konu olarak ön plana çıkıyor. Resmi işlemlerin aksamaması ve mağduriyet yaşanmaması adına önceden bilgilenme büyük önem taşıyor.

1 MAYIS'TA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülkemizde 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, Türkiye genelindeki tüm noterlikler 1 Mayıs tarihinde kapalı olacaktır.

1 MAYIS GÜNÜ NÖBETÇİ NOTER VAR MI?

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği (TNB) tarafından oluşturulan takvime göre, nöbetçi noterlik uygulaması yalnızca hafta sonu günlerinde geçerlidir.

1 Mayıs gibi resmî tatil ve ulusal bayram günlerinde ise nöbetçi noterlik hizmeti sunulmamaktadır.

NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Mayıs resmi tatilinin ardından noterlikler 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü normal çalışma düzenine dönecek. Sabah mesai saatlerinden itibaren tüm noter şubeleri yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#1 MAYIS