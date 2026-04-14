1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesai takvimi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edildiği için her yıl vatandaşların yakından takip ettiği tarihler arasında yer alıyor. İşçi ve emekçilerin hak mücadelesini simgeleyen bu anlamlı günün hafta içine denk gelmesi, "1 Mayıs'ta okullar, üniversiteler ve bankalar açık mı?" sorusunu gündeme getiriyor.

Giriş Tarihi: 14.04.2026 09:54
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte, resmi tatil kapsamı ve çalışma düzeni yeniden gündeme geldi. Türkiye'de resmi tatiller arasında yer alan bu anlamlı gün, bu yıl cuma gününe denk gelerek hafta sonuyla birleşen üç günlük bir tatil fırsatı sunuyor.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatiller arasında yer almaktadır. Bu nedenle kamu kurumları başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş bu tarihte hizmet vermemektedir.

1 MAYIS 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Takvimlere göre 1 Mayıs 2026, Cuma gününe denk geliyor. Haftanın son iş gününe denk gelmesi, özellikle çalışanlar ve öğrenciler için kısa tatil planlarını daha cazip hale getiriyor. Cuma gününün hafta sonu ile birleşmesi, dinlenme ya da şehir dışı planları için avantajlı bir fırsat sunuyor.

HAFTA SONUYLA BİRLEŞEN 3 GÜNLÜK TATİL

1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi sayesinde, Cumartesi ve Pazar günüyle birlikte toplamda 3 günlük bir tatil imkânı oluşuyor. Hafta sonu tatili olan çalışanlar için bu durum, kısa bir kaçamak ya da dinlenme planı yapmak için ideal bir zaman dilimi yaratıyor.

1 MAYIS'TA OKULLAR VE KURUMLAR KAPALI MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için okullar, bankalar, kamu kurumları ve birçok resmi kuruluş bu gün hizmet vermemektedir. Eğitim ve kamu faaliyetleri bir gün süreyle ara verir.