Trend Galeri Trend Yaşam

1 Mayıs tatil mi, hangi güne denk geliyor, hangi kurumlar kapalı olacak? Resmi tatil detayları açıklandı!

Mayıs ayı için geri sayım başlamışken vatandaşlar 1 Mayıs tarihinin 2026 yılında tatil olup olmadığını merak ederek araştırmaya başladı. İşçi Bayramı olarak bilinen bu anlamlı günde okulların, bankaların, hastanelerin ve üniversitelerin çalışma durumu ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 23.04.2026 11:34
1 Mayıs; Türkiye'de 2009 yılında emekçilerin haklarını, dayanışmayı ve işçi haklarını temsil eden önemli bir gün olarak kutlanıyor. Bu özel gün her yıl çeşitli etkinlikler ve anma programlarıyla gündeme geliyor. Ayrıca seyahat ve tatil programı yapmak isteyenler için de önemli bir rol oynayabiliyor.

1 MAYIS 2026 RESMİ TATİL Mİ VE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2026 yılında da resmi tatiller arasında yer alıyor. Yapılan resmi takvim açıklamalarına göre 1 Mayıs 2026 Cuma gününe denk geliyor.

1 MAYIS TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026 yılında 1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi, tatilin hafta sonu ile birleşmesini sağlıyor. Bu nedenle Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan 3 günlük bir tatil ön plana çıkıyor.

1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 1 Mayıs Cuma günü tüm okullar resmi tatil kapsamında olacak.

1 MAYIS'TA BANKALAR VE KAMU KURUMLARI KAPALI MI OLACAK?

Resmi tatil kapsamında bankalar, belediyeler, valilikler ve diğer kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle vatandaşlar resmi işlemlerini 1 Mayıs günü gerçekleştiremeyecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#1 MAYIS