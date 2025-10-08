Trend Galeri Trend Yaşam 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SON DURUM | Bakan Tekin açıkladı: MEB öğretmen atamaları başladı mı, hangi tarihte?

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen 15 bin kişilik öğretmen atamasının ardından bu kez dikkatler AGS ile yapılacak yeni atamalara çevrildi. Toplam 25 bin kişilik kontenjanın 15 bini sözleşmeli öğretmenlere ayrılmış, geri kalan 10 bini ise MEB Akademi çatısı altında görev yapacak öğretmenler için planlanmıştı. Peki, MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Giriş Tarihi: 08.10.2025 11:37
10 bin öğretmen ataması ile ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan 15 bin öğretmen alımının ardından bu kez gözler yeni atama sürecine çevrildi. Peki, MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte detaylar;

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılı öğretmen atamalarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde duyurulacağını açıkladı.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI NASILDI?

15 bin öğretmen atamasında branş dağılımı şöyleydi:
Adalet 1
Aile ve Tüketici Hizmetleri 1
Almanca 23
Arapça 51
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 3
Beden Eğitimi 190
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 64
Bilişim Teknolojileri 95
Biyoloji 27
Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafya 32
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 5
Denizcilik / Gemi Makineleri 6
Denizcilik / Gemi Yönetimi 8
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.802
El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 19
El Sanatları Teknolojisi / Nakış 1
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 14
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 11
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 22
Farsça 1
Felsefe 41
Fen Bilimleri 267
Fizik 61
Gemi Yapımı / Yat İnşa 1
Gıda Teknolojisi 5
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 45
Görsel Sanatlar 175
Grafik ve Fotoğraf / Grafik 12
Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 1
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 6
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 8
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 3
İlköğretim Matematik 162
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 47
İngilizce 757
İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 1
İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 2
Kimya / Kimya Teknolojisi 49
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 13
Kuyumculuk Teknolojisi 13

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 1

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 1

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 29

Matbaa / Matbaa Teknolojisi 1

Matematik 117

Metal Teknolojisi 20

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 18

Motorlu Araçlar Teknolojisi 51

Muhasebe ve Finansman 1

Müzik 180

Okul Öncesi 1.321

Özel Eğitim 3.087

Pazarlama ve Perakende 7

Plastik Teknolojisi 1

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 1

Rehberlik 377

Rusça 9

Sağlık / Sağlık Hizmetleri 58

Sağlık Bilgisi 15

Seramik ve Cam Teknolojisi 2

Sınıf Öğretmenliği 4.378

Sosyal Bilgiler 387

Tarım Teknolojileri/Tarım 1

Tarih 28

Teknoloji ve Tasarım 41

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 14

Tiyatro 2

Türk Dili ve Edebiyatı 29

Türkçe 623

Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 3

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) 5

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 1

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 18

Yiyecek İçecek Hizmetleri 119

