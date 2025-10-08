Trend Galeri Trend Yaşam 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SON DURUM | Bakan Tekin açıkladı: MEB öğretmen atamaları başladı mı, hangi tarihte?

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen 15 bin kişilik öğretmen atamasının ardından bu kez dikkatler AGS ile yapılacak yeni atamalara çevrildi. Toplam 25 bin kişilik kontenjanın 15 bini sözleşmeli öğretmenlere ayrılmış, geri kalan 10 bini ise MEB Akademi çatısı altında görev yapacak öğretmenler için planlanmıştı. Peki, MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak, hangi tarihte?