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100 yaşındaki adam uzun ömrünün sırrını anlattı! Meğer sırrı bu besinde saklıymış…

Sağlıklı ve uzun bir ömrün sırrı şüphesiz ki beslenme düzeninden geçiyor. Sağlıklı bir beslenme düzeni ile bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve çeşitli hastalıklardan kendinizi koruyabilirsiniz. Konu ile ilgili ise 100 yaşını geçmiş olan Albert Stiles, uzun yaşamın sırrını paylaştı. Peki, bu besin nedir ve sağlığa faydaları nelerdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.11.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 09:02
100 yaşındaki adam uzun ömrünün sırrını anlattı! Meğer sırrı bu besinde saklıymış…

Uzun ve sağlıklı yaşam sürmek için beslenme düzeni temel olandır. Beslenme düzeninin yanı sıra egzersiz yapmak da oldukça önemlidir. 100 yaşını geçmiş olan Albert Stiles ise uzun ömrünün sırrını bir besine bağlıyor.

100 yaşındaki adam uzun ömrünün sırrını anlattı! Meğer sırrı bu besinde saklıymış…

UZUN ÖMRÜN SIRRI

Büyük Britanya'da yaşayan 100 yaşındaki Albert Stiles, uzun ömrünün sırrını bir besin ile ilişkilendirdi.

100 yaşındaki adam uzun ömrünün sırrını anlattı! Meğer sırrı bu besinde saklıymış…

100 yaşında gelmiş olmanın gerçek dışı olduğundan bahseden adam, 50 yaşında emekli olduğunda en fazla 70 yaşına kadar yaşayabileceğini düşündüğünü söyledi.

100 yaşındaki adam uzun ömrünün sırrını anlattı! Meğer sırrı bu besinde saklıymış…

Albert Stiles, sağlıklı ve uzun ömründe 'pancar' tüketiminin etkili olabileceğini ifade etti.

100 yaşındaki adam uzun ömrünün sırrını anlattı! Meğer sırrı bu besinde saklıymış…

ARAŞTIRMALAR BU GÖRÜŞÜ DESTEKLİYOR

Konu ile ilgili 2017 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, nitratlar sistolik kan basıncını (Kalbin kasılması sırasında ulaşılan en yüksek kan basıncı) büyük ölçüde destekliyor.

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