100 yaşındaki adam uzun ömrünün sırrını anlattı! Meğer sırrı bu besinde saklıymış…

Sağlıklı ve uzun bir ömrün sırrı şüphesiz ki beslenme düzeninden geçiyor. Sağlıklı bir beslenme düzeni ile bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve çeşitli hastalıklardan kendinizi koruyabilirsiniz. Konu ile ilgili ise 100 yaşını geçmiş olan Albert Stiles, uzun yaşamın sırrını paylaştı. Peki, bu besin nedir ve sağlığa faydaları nelerdir? İşte detaylar…