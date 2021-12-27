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1000 TL'ye hurda 1974 model Anadol aldı! Servet verdiler satmadı... 'Bir kızım var bu da oğlum'

Murat 124, Murat 131, Tofaş Şahin, Tofaş Kartal, ve Doğan SLX otomobil modelleri hala kimileri için paha biçilemez. 1974 Anadol otomobili olan Ateş Yağmur da onlardan biri. Hurda haldeki Anadol otomobili 1000 TL gibi bir fiyata satın alan Elazığlı adam ilginç bir işe imza attı. Anadol'una 15 bin TL'ye yakın masraf yaptı. Bambaşka bir hale getirdi. Sonrasında görenlerin hayran kaldığı bu araca servet değerinde fiyat teklifleri geldi. Yağmur 'Bir kızım var bu da benim oğlum' ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 27.12.2021 11:56 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 12:03 PAYLAŞ