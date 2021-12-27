1000 TL’ye hurda 1974 model Anadol aldı! Servet verdiler satmadı... ’Bir kızım var bu da oğlum’

Murat 124, Murat 131, Tofaş Şahin, Tofaş Kartal, ve Doğan SLX otomobil modelleri hala kimileri için paha biçilemez. 1974 Anadol otomobili olan Ateş Yağmur da onlardan biri. Hurda haldeki Anadol otomobili 1000 TL gibi bir fiyata satın alan Elazığlı adam ilginç bir işe imza attı. Anadol'una 15 bin TL'ye yakın masraf yaptı. Bambaşka bir hale getirdi. Sonrasında görenlerin hayran kaldığı bu araca servet değerinde fiyat teklifleri geldi. Yağmur 'Bir kızım var bu da benim oğlum' ifadelerini kullandı.
Onun 1974 model Anadol marka otomobilini görenler şaşkına dönüyor. Hikayesi ise bir hayli ilginç Elazığlı klasik otomobil tutkunu 60 yaşındaki Ateş Yağmur, 7 yıl önce bir köyde çürümeye terk edilmiş 1974 model Anadol marka otomobili görünce, bin liraya satın aldı.
15 BİN TL MASRAF ETTİ
Otomobilin orijinal parçalarına dokunmadan 15 bin lira masraf eden Ateş, aracı yürür duruma getirdi.
Daha sonra özenle bakımları yapılan 46 yaşındaki otomobil, rengi ve görselliği ile herkesin dikkatini çekmeye başladı.
Otomobiliyle her gün ilgilenen ve çocuğu yerine koyan Yağmur'a satması için 50 bin lira teklif edildi ama o bunu kabul etmedi.
100 bin TL verseler dahi aracını satmayacağını belirten Yağmur, aracını kızına bırakacağını dile getirdi.