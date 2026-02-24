109 kilodan 63 kiloya hızla düştü! Genç kadına 46 kilo verdiren o sır: "Tabağıma sadece bunu ekledim..."

YENİ BİR HAYAT, YENİ BİR İLHAM KAYNAĞI

Tam 46 kilo vererek 63 kiloya inen Cookie Miller, bugün sokakta veya bir mağazada eski lise arkadaşlarıyla karşılaştığında tanınmıyor bile. Ancak o, sadece kilo vermekle kalmayıp bu inanılmaz başarı hikayesini bir mesleğe dönüştürmeyi başardı. Artık profesyonel bir kişisel antrenör olan Miller, kendi yaşadığı zorluklardan edindiği tecrübeleri başkalarına rehberlik etmek için kullanıyor. Yeme bağımlılığının ömür boyu süren bir farkındalık süreci olduğunu çekinmeden belirten genç kadın, değişime adım atmak isteyen herkese şu altın tavsiyeyi veriyor: "Bütün şartların mükemmel olmasını ya da doğru zamanın gelmesini beklemeyin. Hayatın önüne her zaman bir şeyler çıkacak. Kendinize bir iyilik yapın ve ertelemeden, hemen şimdi başlayın."