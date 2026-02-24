Trend
109 kilodan 63 kiloya hızla düştü! Genç kadına 46 kilo verdiren o sır: "Tabağıma sadece bunu ekledim..."
ABD'de yaşayan Cookie Miller, 109 kiloya ulaşıp sağlık sorunlarıyla yüzleşince hayatını tamamen değiştirecek o büyük kararı aldı. Porsiyonlarını küçültmek yerine tabağının içeriğini sağlıklı gıdalarla değiştirerek tam 46 kilo veren genç kadın, adeta bambaşka birine dönüştü. Görenlerin tanımakta zorlandığı Miller'ın sadece bedenini değil zihniyetini de değiştirdiği bu inanılmaz dönüşüm hikayesi, kilo vermek isteyen herkese büyük bir ilham kaynağı oluyor.
Giriş Tarihi: 24.02.2026 08:43
Güncelleme Tarihi: 24.02.2026 08:46