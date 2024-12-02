112 yaşına kadar yaşayan adamın sırrı belli oldu! Meğer haftada 1 bu besini tüketiyormuş…

25 Kasım 2024 tarihinde vefat öden John Alfred Tinniswood, Guinness Dünya Rekorları'na göre, Venezuelalı Juan Vicente Pérez'in 2 Nisan'da 114 yıl 311 günlükken ölmesinin ardından 3 Nisan 2024'te "Yaşayan En Yaşlı Adam" unvanına sahip oldu. Peki, bu uzun ömrünün sırrı nedir? İşte 112 yaşına kadar yaşayan adamın her hafta tüketmiş olduğu o besin…