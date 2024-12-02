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112 yaşına kadar yaşayan adamın sırrı belli oldu! Meğer haftada 1 bu besini tüketiyormuş…

25 Kasım 2024 tarihinde vefat öden John Alfred Tinniswood, Guinness Dünya Rekorları'na göre, Venezuelalı Juan Vicente Pérez'in 2 Nisan'da 114 yıl 311 günlükken ölmesinin ardından 3 Nisan 2024'te "Yaşayan En Yaşlı Adam" unvanına sahip oldu. Peki, bu uzun ömrünün sırrı nedir? İşte 112 yaşına kadar yaşayan adamın her hafta tüketmiş olduğu o besin…

Giriş Tarihi: 02.12.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 09:25
112 yaşına kadar yaşayan adamın sırrı belli oldu! Meğer haftada 1 bu besini tüketiyormuş…

Uzun ve sağlıklı ömür sürmek birçok kişinin hayalidir. John Alfred Tinniswood ise uzun ömrü sayesinde adından sıklıkla söz ettirdi. Vefatından önce ölçülü davranmanın önemine değinen Tinniswood, her hafta cuma günü tüketmiş olduğu besinden bahsetti.

112 yaşına kadar yaşayan adamın sırrı belli oldu! Meğer haftada 1 bu besini tüketiyormuş…

HAFTADA BİR OLACAK ŞEKİLDE TÜKETİYORDU

Nisan 2024'te Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en yaşlı adamı olarak giren Tinniswood, vefatından önce uzun yaşamı için özel bir beslenme programı olmadığını ve uzun ömrünün 'şansa' bağlı olduğuna inandığını söyledi.

112 yaşına kadar yaşayan adamın sırrı belli oldu! Meğer haftada 1 bu besini tüketiyormuş…

Beslenme düzeni ile ilgili sorulan sorulara, ne yemek varsa herkesle aynı şekilde onu yediğini ifade etti.

112 yaşına kadar yaşayan adamın sırrı belli oldu! Meğer haftada 1 bu besini tüketiyormuş…

Ancak bunun yanı sıra, her cuma balık ve patates yediğini de anlattı.

112 yaşına kadar yaşayan adamın sırrı belli oldu! Meğer haftada 1 bu besini tüketiyormuş…

ÖLÇÜLÜ OLMAK ÖNEMLİ

Ölçülü olmanın önemine değinen Tinniswood, herhangi bir şeyi ne kadar fazla yapılırsa sonunda kötü bir dönüş alınabileceği fikrinden bahsetti.

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