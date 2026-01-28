Trend Galeri Trend Yaşam 12 bin yıllık sır Türkiye’de gün yüzüne çıktı! İşte insanlık tarihini yeniden yazacak o keşif...

12 bin yıllık sır Türkiye’de gün yüzüne çıktı! İşte insanlık tarihini yeniden yazacak o keşif...

Şanlıurfa'nın derinliklerinde uyuyan 12 bin yıllık gizem nihayet aralandı. Tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği bu keşif, insanlığın başlangıcına dair bildiğimiz her şeyi değiştirdi. Arkeoloji dünyasını sarsan haberle, medeniyetin 'sıfır noktası' resmen yeniden tanımlanıyor!

Giriş Tarihi: 28.01.2026 14:07 Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 14:11
Şanlıurfa'nın tozlu toprakları altında binlerce yıldır uyuyan devasa sırlar bir bir gün yüzüne çıkıyor. Arkeoloji dünyasını sarsan ve "insanlığın şafağı" olarak nitelendirilen bu keşif, bildiğimiz her şeyi değiştirecek türden. Göbeklitepe'nin kardeşi Karahantepe, sadece bir kazı alanı değil; medeniyetin doğum belgesi olarak dünya gündemine oturdu!

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ 10 KEŞFİ ARASINDA

Şanlıurfa'da yürütülen Taş Tepeler Projesi, küresel ölçekte dev bir başarıya imza attı. Dünyanın en saygın arkeoloji yayınlarından biri olan Archaeology Magazine, Karahantepe'yi "2025 Yılının En Önemli 10 Keşfi" listesine seçerek kapağına taşıdı. 12 bin yıllık bu gizemli yerleşim, artık sadece Anadolu'nun değil, tüm insanlığın ortak mirası olarak tescillendi.

BAKAN ERSOY: "NEOLİTİK DÖNEM'İN BAŞKENTİ OLACAK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu başarının gururunu paylaştı.

Bakan Ersoy, Taş Tepeler bünyesindeki bilimsel çalışmaların insanlık tarihine dair mevcut kabulleri kökten değiştirdiğini vurguladı. Ersoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Karahantepe dünya sahnesinde! Yürüttüğümüz bu kapsamlı süreç, Taş Tepeler'i dünyanın Neolitik başkenti olarak tescilleyecek. Anadolu'nun 12 bin yıllık hikâyesini bilimle gün yüzüne çıkarmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

TAŞ TEPELER NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Karahantepe'de bulunan sembolik figürler, mimari yapılar ve heykel sanatı, Neolitik dönem insanının sandığımızdan çok daha organize ve sanatsal bir toplum olduğunu kanıtlıyor.

Mikro analizlerden arkeometriye kadar en modern tekniklerin kullanıldığı kazılar, yerleşik hayata geçişin sadece tarımla değil, inanç ve ritüellerle şekillendiğini gösteriyor.

Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteklediği bu "büyük yolculuk", Türkiye'nin kültürel diplomasideki en güçlü kozlarından biri haline geldi. 12 bin yıl sonra yeniden uyanan bu topraklar, tüm dünyayı kadim geçmişimizle yüzleşmeye davet ediyor.

HER KÖŞESİNDEN TARİH FIŞKIRAN ANADOLU'NUN UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NDEKİ YERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

APHRODISIAS - Aydın

Site, Aphrodisias'ın kendisinden (MÖ 3. yüzyıl Afrodit Tapınağı dahil) ve antik kente zenginlik getiren yakındaki antik mermer ocaklarından oluşur.

ANİ ARKEOLOJİK ALANI - Kars

Türkiye-Ermenistan sınırına yakın konumlanan ortaçağ kenti Ani, 10. ve 11. yüzyıllarda Bagratuni adıyla altın çağını yaşamış, Moğol istilası ve büyük bir depremin ardından 14. yüzyıldan itibaren gerilemiştir.

TRUVA ARKEOLOJİK ALANI - Çanakkale

Dört bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ve Homeros'un İlyada'sı ile Virgil'in Aeneid'i üzerinde kilit bir etkiye sahip olan Truva, 19. yüzyılın sonlarında Heinrich Schliemann tarafından yeniden keşfedildi ve o zamandan beri dünyanın en iyi bilinen arkeolojik sitlerinden biri haline geldi

ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ - Malatya

Tohma Nehri üzerinde yer alan Arslantepe, MÖ 33. ila 31. yüzyıllara tarihlenen, Erken Tunç Çağı'nın bilinen ilk kılıçlarının bulunduğu antik bir şehirdi.

Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu - Bursa

14. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Bursa, yenilikçi şehir planlamasıyla gelecekteki Osmanlı şehirleri için önemli bir referans kaynağı oldu. Yakındaki Cumalıkızık köyü, vakıf sisteminin bir örneği olarak başkentin gelişimine destek sağladı.

Safranbolu Şehri - Karabük

Kervan ticaretinin bir kavşağı olan Safranbolu, 13. yüzyıldan itibaren gelişti. Mimarisi, tüm Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kentsel gelişim üzerinde büyük bir etki yarattı.

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı

Diyarbakır, Helenistik dönemden günümüze kadar büyük öneme sahip bir şehir olmuştur. Alan, Diyarbakır'ın 5.800 km uzunluğundaki surlarını ve şehre yiyecek ve su sağlayan Hevsel Bahçelerini içerir.

Efes - İzmir

Antik Yunan kenti Efes, Antik Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan ve günümüzde kalıntıları bulunan Artemis Tapınağı ile ünlenmiştir. MÖ 2. yüzyılda Roma kontrolüne girdikten sonra şehir gelişmiş, Celsus Kütüphanesi gibi anıtsal yapılar bırakmıştır. Meryem Ana Evi ve St. John Bazilikası, 5. yüzyıldan itibaren önemli Hristiyan hac yerleri haline gelmiştir.

Göbekli Tepe - Şanlıurfa

MÖ 10. ve 9. binyıllar arasındaki Çanak Çömleksiz Neolitik çağa tarihlenen site, muhtemelen avcı-toplayıcılar tarafından ayin amaçlı kullanılmıştır.

Gordion - Ankara

Gordion, antik Frigya'nın başkentiydi. Bölgede yerleşim, Erken Tunç Çağı'ndan (yaklaşık MÖ 2300) MS 4. yüzyıla kadar ve tekrar MS 13. ve 14. yüzyıllarda kesintisiz olarak devam etmiştir.

Göreme Milli Parkı ve Kapadokya'nın Kaya Siteleri

Göreme Vadisi bölgesi, çarpıcı peri bacası kaya oluşumlarıyla ünlüdür. Kapadokya bölgesi ayrıca, kaya oyma yerleşim yerleri, köyler, kiliseler, yer altı şehirleri ve İkonoklazm sonrası Bizans sanatının harika örneklerini içeren bir galeriye sahiptir. (Karma: Kültürel ve Doğal)

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası - Sivas

13. yüzyılın başlarında kurulan Divriği'deki cami-hastane kompleksi, belirgin ve bazen zıt tasarımları harmanlayan, İslami mimarinin eşsiz ve olağanüstü bir örneğidir.

Hattuşa: Hitit Başkenti - Çorum

İyi korunmuş şehir kapıları, tapınakları, sarayları ve yakındaki Yazılıkaya kaya kutsal alanı ile Hitit İmparatorluğu'nun resmi başkenti, bir zamanların Anadolu ve kuzey Suriye'deki baskın gücünün son kalıntıları arasındadır.

Hierapolis Pamukkale

Pamukkale'nin doğal sit alanı, taşlaşmış şelaleler, sarkıtlar ve teraslardan oluşan görsel olarak çarpıcı manzarasıyla ünlüdür. MÖ 2. yüzyılın sonunda kurulan yakındaki Hierapolis kasabası, tapınaklar, hamamlar, nekropol ve Erken Hristiyan mimarisi örnekleri dahil olmak üzere çeşitli Greko-Romen yapılarına ev sahipliği yapmaktadır. (Karma: Kültürel ve Doğal)

İstanbul'un Tarihi Alanları

Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının imparatorluk başkenti olan İstanbul, iki bin yılı aşkın süredir büyük bir siyasi, dini ve kültürel merkez olmuştur. Hipodrom, Ayasofya, Süleymaniye Camii ve Topkapı Sarayı gibi şaheserleri içeren silüeti, çağlar boyunca mimarların büyük dehalarına tanıklık etmektedir.

Nemrut Dağı - Adıyaman

Nemrut Dağı, Kommagene Kralı I. Antiokhos'un (MÖ 69–34) kendi tapınak-mezarlığını, Hellenistik dönemin en iddialı mimari girişimlerinden biri olarak devasa heykeller ve stellerle çevrili olarak inşa ettiği yerdir.

Çatalhöyük Neolitik Alanı - Konya

Yaklaşık MÖ 7400 ile MÖ 5200 yılları arasında iskan edilmiş olan Çatalhöyük'ün geniş alanı, eşitlikçi kentsel düzeni, çatıdan erişimli konutları, duvar resimleri ve kabartmaları ile proto-kentsel bir yaşam tarzına tanıklık eden, iyi korunmuş birkaç Neolitik yerleşim örneğinden biridir.