12 bin yıllık sır Türkiye’de gün yüzüne çıktı! İşte insanlık tarihini yeniden yazacak o keşif...
Şanlıurfa'nın derinliklerinde uyuyan 12 bin yıllık gizem nihayet aralandı. Tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği bu keşif, insanlığın başlangıcına dair bildiğimiz her şeyi değiştirdi. Arkeoloji dünyasını sarsan haberle, medeniyetin 'sıfır noktası' resmen yeniden tanımlanıyor!
Giriş Tarihi: 28.01.2026 14:07
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 14:11