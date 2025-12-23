Trend Galeri Trend Yaşam 12 bin yıllık sır Türkiye'de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...

12 bin yıllık sır Türkiye'de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...

Şanlıurfa'da yürütülen Taş Tepeler Projesi, uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor. Projenin önemli bir parçası olan Karahantepe, Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterilerek derginin kapağına taşındı.

Giriş Tarihi: 23.12.2025 13:46 Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:47
12 bin yıllık sır Türkiye’de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da projenin uluslararası ölçekte elde ettiği bu başarıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

12 bin yıllık sır Türkiye’de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taş Tepeler Projesi kapsamında yürütülen bilimsel çalışmaların insanlık tarihine dair mevcut kabulleri yeniden şekillendirdiğini vurguladı.

12 bin yıllık sır Türkiye’de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...

Bakan Ersoy paylaşımında şunları kaydetti:

"Karahantepe, dünya sahnesinde!

12 bin yıllık sır Türkiye’de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...

26 Kasım'da 5. yılını kutladığımız Taş Tepeler Projesinin önemli bir parçası olan Karahantepe dünyanın saygın yayınlarından Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterildi ve derginin kapağında yer aldı.

12 bin yıllık sır Türkiye’de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...

Bu topraklarda yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar, insanlık tarihine dair bildiklerimizi yeniden şekillendiriyor.

12 bin yıllık sır Türkiye’de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...

İnanıyorum ki mikro analizlerden arkeometriye, sembolik buluntulardan koruma faaliyetlerine uzanan bu kapsamlı süreç, Taş Tepeler'i dünyanın Neolitik başkenti olarak tescilleyecek.

12 bin yıllık sır Türkiye’de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...

Anadolu'nun 12 bin yıllık hikâyesini, bilimle gün yüzüne çıkarmaya; kültürel mirasımızı koruyarak dünyaya anlatmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

12 bin yıllık sır Türkiye’de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...

Bu büyük yolculukta emeği geçen başta Şanlıurfa Valiliğimize, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine, tüm bilim insanlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum."

12 bin yıllık sır Türkiye’de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...

HER KÖŞESİNDEN TARİH FIŞKIRAN ANADOLU'NUN UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NDEKİ YERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

APHRODISIAS - Aydın

Site, Aphrodisias'ın kendisinden (MÖ 3. yüzyıl Afrodit Tapınağı dahil) ve antik kente zenginlik getiren yakındaki antik mermer ocaklarından oluşur.

12 bin yıllık sır Türkiye’de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...

ANİ ARKEOLOJİK ALANI - Kars

Türkiye-Ermenistan sınırına yakın konumlanan ortaçağ kenti Ani, 10. ve 11. yüzyıllarda Bagratuni adıyla altın çağını yaşamış, Moğol istilası ve büyük bir depremin ardından 14. yüzyıldan itibaren gerilemiştir.

12 bin yıllık sır Türkiye’de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...

TRUVA ARKEOLOJİK ALANI - Çanakkale

Dört bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ve Homeros'un İlyada'sı ile Virgil'in Aeneid'i üzerinde kilit bir etkiye sahip olan Truva, 19. yüzyılın sonlarında Heinrich Schliemann tarafından yeniden keşfedildi ve o zamandan beri dünyanın en iyi bilinen arkeolojik sitlerinden biri haline geldi

12 bin yıllık sır Türkiye’de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...

ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ - Malatya

Tohma Nehri üzerinde yer alan Arslantepe, MÖ 33. ila 31. yüzyıllara tarihlenen, Erken Tunç Çağı'nın bilinen ilk kılıçlarının bulunduğu antik bir şehirdi.

12 bin yıllık sır Türkiye’de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...

Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu - Bursa

14. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Bursa, yenilikçi şehir planlamasıyla gelecekteki Osmanlı şehirleri için önemli bir referans kaynağı oldu. Yakındaki Cumalıkızık köyü, vakıf sisteminin bir örneği olarak başkentin gelişimine destek sağladı.

12 bin yıllık sır Türkiye’de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...

Safranbolu Şehri - Karabük

Kervan ticaretinin bir kavşağı olan Safranbolu, 13. yüzyıldan itibaren gelişti. Mimarisi, tüm Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kentsel gelişim üzerinde büyük bir etki yarattı.

12 bin yıllık sır Türkiye’de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı

Diyarbakır, Helenistik dönemden günümüze kadar büyük öneme sahip bir şehir olmuştur. Alan, Diyarbakır'ın 5.800 km uzunluğundaki surlarını ve şehre yiyecek ve su sağlayan Hevsel Bahçelerini içerir.

12 bin yıllık sır Türkiye’de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...

Efes - İzmir

Antik Yunan kenti Efes, Antik Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan ve günümüzde kalıntıları bulunan Artemis Tapınağı ile ünlenmiştir. MÖ 2. yüzyılda Roma kontrolüne girdikten sonra şehir gelişmiş, Celsus Kütüphanesi gibi anıtsal yapılar bırakmıştır. Meryem Ana Evi ve St. John Bazilikası, 5. yüzyıldan itibaren önemli Hristiyan hac yerleri haline gelmiştir.

12 bin yıllık sır Türkiye’de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...

Göbekli Tepe - Şanlıurfa

MÖ 10. ve 9. binyıllar arasındaki Çanak Çömleksiz Neolitik çağa tarihlenen site, muhtemelen avcı-toplayıcılar tarafından ayin amaçlı kullanılmıştır.

12 bin yıllık sır Türkiye’de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...

Gordion - Ankara

Gordion, antik Frigya'nın başkentiydi. Bölgede yerleşim, Erken Tunç Çağı'ndan (yaklaşık MÖ 2300) MS 4. yüzyıla kadar ve tekrar MS 13. ve 14. yüzyıllarda kesintisiz olarak devam etmiştir.

12 bin yıllık sır Türkiye’de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...

Göreme Milli Parkı ve Kapadokya'nın Kaya Siteleri

Göreme Vadisi bölgesi, çarpıcı peri bacası kaya oluşumlarıyla ünlüdür. Kapadokya bölgesi ayrıca, kaya oyma yerleşim yerleri, köyler, kiliseler, yer altı şehirleri ve İkonoklazm sonrası Bizans sanatının harika örneklerini içeren bir galeriye sahiptir. (Karma: Kültürel ve Doğal)

12 bin yıllık sır Türkiye’de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası - Sivas

13. yüzyılın başlarında kurulan Divriği'deki cami-hastane kompleksi, belirgin ve bazen zıt tasarımları harmanlayan, İslami mimarinin eşsiz ve olağanüstü bir örneğidir.

12 bin yıllık sır Türkiye’de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...

Hattuşa: Hitit Başkenti - Çorum

İyi korunmuş şehir kapıları, tapınakları, sarayları ve yakındaki Yazılıkaya kaya kutsal alanı ile Hitit İmparatorluğu'nun resmi başkenti, bir zamanların Anadolu ve kuzey Suriye'deki baskın gücünün son kalıntıları arasındadır.

12 bin yıllık sır Türkiye’de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...

Hierapolis Pamukkale

Pamukkale'nin doğal sit alanı, taşlaşmış şelaleler, sarkıtlar ve teraslardan oluşan görsel olarak çarpıcı manzarasıyla ünlüdür. MÖ 2. yüzyılın sonunda kurulan yakındaki Hierapolis kasabası, tapınaklar, hamamlar, nekropol ve Erken Hristiyan mimarisi örnekleri dahil olmak üzere çeşitli Greko-Romen yapılarına ev sahipliği yapmaktadır. (Karma: Kültürel ve Doğal)

12 bin yıllık sır Türkiye’de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...

İstanbul'un Tarihi Alanları

Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının imparatorluk başkenti olan İstanbul, iki bin yılı aşkın süredir büyük bir siyasi, dini ve kültürel merkez olmuştur. Hipodrom, Ayasofya, Süleymaniye Camii ve Topkapı Sarayı gibi şaheserleri içeren silüeti, çağlar boyunca mimarların büyük dehalarına tanıklık etmektedir.

12 bin yıllık sır Türkiye’de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...

Nemrut Dağı - Adıyaman

Nemrut Dağı, Kommagene Kralı I. Antiokhos'un (MÖ 69–34) kendi tapınak-mezarlığını, Hellenistik dönemin en iddialı mimari girişimlerinden biri olarak devasa heykeller ve stellerle çevrili olarak inşa ettiği yerdir.

12 bin yıllık sır Türkiye’de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...

Çatalhöyük Neolitik Alanı - Konya

Yaklaşık MÖ 7400 ile MÖ 5200 yılları arasında iskan edilmiş olan Çatalhöyük'ün geniş alanı, eşitlikçi kentsel düzeni, çatıdan erişimli konutları, duvar resimleri ve kabartmaları ile proto-kentsel bir yaşam tarzına tanıklık eden, iyi korunmuş birkaç Neolitik yerleşim örneğinden biridir.