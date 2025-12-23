Trend
12 bin yıllık sır Türkiye'de ortaya çıktı! Dünyanın ilk 10 keşfi arasında: İnsanlık tarihinin şafağı...
Şanlıurfa'da yürütülen Taş Tepeler Projesi, uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor. Projenin önemli bir parçası olan Karahantepe, Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterilerek derginin kapağına taşındı.
Giriş Tarihi: 23.12.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:47