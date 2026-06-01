12 Haziran okullar tatil mi? MEB açıkladı: 12 Haziran 2026 Cuma günü okullar neden tatil edildi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Yapılan resmi açıklamaya göre, 12 Haziran 2026 Cuma günü okullar 1 gün süreyle tatil edilecek mi araştırmalar hız kazandı. Peki, 12 Haziran okullar tatil mi, neden tatil? İşte 2026 LGS tarihi ve cuma günü eğitim öğretime ara verilmesinin arkasındaki tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 01.06.2026 17:52
Haziran ayının gelmesiyle birlikte gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav ve tatil takvimine çevrildi. 2026 FIFA Dünya Kupası maç programı ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tarihinin çakışması, MEB'i harekete geçirmiş ve öğrencilerin sınav motivasyonunu korumak ve hazırlıkları tamamlamak adına tarih değişikliğine gidilmişti.

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını ilan ettiği LGS merkezi sınavının tarihinde zorunlu bir değişikliğe gitmişti. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, sınav gününün 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe çekildiği duyuruldu.

12 HAZİRAN CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

LGS'nin cumartesi gününe alınmasıyla birlikte, sınavın yapılacağı okulların hazır hale getirilmesi için süre daraldı.

MEB, öğrencilerin sınav öncesi süreçlerden ve okul ortamındaki koşturmacadan olumsuz etkilenmemesi adına 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

12 HAZİRAN'DA ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ Mİ SAYILACAK?

Bakanlığın yayımladığı genelgeye göre, okulların tatil edildiği 12 Haziran Cuma günü sadece öğrenciler için bir dinlenme günü olmayacak. Eğitim kurumlarındaki fiziki hazırlıkların koordinasyonu dışında kalan tüm öğretmenler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

12 HAZİRAN NEDEN TATİL EDİLDİ?

Sınav tarihinin öne çekilmesindeki en büyük etken, A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki kritik mücadelesi oldu.

Buna bağlı olarak cumartesi gününe denk gelen sınav öncesi hazırlıklara ayrıldı.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör