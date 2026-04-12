Trend Galeri Trend Yaşam 12 Nisan 2026 Altın Fiyatları: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar?

12 Nisan 2026 Altın Fiyatları: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar?

Yatırımcıların güvenli alan olarak gördüğü altın, 12 Nisan 2026 Pazar gününe hareketli bir grafik ile başladı. Küresel piyasalardaki oynaklıklar ile birlikte iç piyasada altın fiyatları değişiklikler ile işlem görmeye devam ediyor. Özellikle birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar ve düğün sezonu öncesi takı alışverişi yapacaklar "Bugün gram veya çeyrek altın kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. Piyasadan alınan son verilere göre güncel ons,tam, Ata altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

Giriş Tarihi: 12.04.2026 08:59
Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Küresel altın fiyatındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, yurt içi altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Gram altın, çeyrek altın, tam altın ve Cumhuriyet altını gibi yatırım araçlarında son günlerde sınırlı geri çekilmeler görülürken, yatırımcılar güncel fiyatları yakından takip ediyor.

GRAM ALTIN

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
Gram Altın 6.811,84 6.812,73 -0,26%
ÇEYREK ALTIN

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
Çeyrek Altın 11.218,00 11.483,00 -0,65%
TAM ALTIN

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
Tam Altın 45.008,00 45.623,00 -0,73%
CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
Cumhuriyet Altını 45.415,00 46.100,00 -0,38%
ATA ALTIN

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
Ata Altın 45.829,00 46.619,00 -0,35%
22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
22 Ayar Bilezik 6.222,56 6.509,40 -0,05%
ONS ALTIN

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
Ons Altın 4.748,95 4.749,57 -0,36%