12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Meclis’e sunuldu! 12. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği neler?

Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. Yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik düzenlemeler içeren teklifin Meclis'teki görüşme süreci yakından takip edilirken, vatandaşlar paketin ne zaman yasalaşacağını ve hangi maddeleri içerdiğini araştırıyor. Toplam 30 maddeden oluşan kanun teklifinde ceza adaleti sistemi başta olmak üzere çeşitli alanlarda değişiklikler öngörülüyor. Teklifin komisyon ve Genel Kurul aşamalarının ardından yasalaşma takvimi netlik kazanacak.