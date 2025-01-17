12 yaşındaki otizmli kızın müstehcen fotoğraflarını çekti! "Kıyafetlerini kendi çıkardı" dedi! İşte cezası

'SANIK, MAĞDURU SONA BIRAKARAK BU EYLEMİ PLANLAMIŞTIR'

Duruşmada söz alan mağdur M.Ç.'nin ailesinin avukatı Barış Aydın ise Akşit'in, olayı planlayarak gerçekleştirdiğini belirtip, "Mağdur, otizmli özel bir çocuktur. Servis şoförü kendisindeki yetkiyi kullanarak, mağduru istismar etmiştir. Mağdur her ne kadar otizmli olsa da ailesinden aldığı eğitimden dolayı olayı ayıplamış ve ailesine anlatmıştır. Sanık çocukları eve bırakırken, mağduru sona bırakarak bu eylemi planlamıştır. Müvekkil 1 yıldır aynı rehabilitasyon merkezine gitmektedir. Bu süre zarfında hiç altını ıslatmamıştır. Kıyafetini kendisinin indirdiği savunmasını da kabul etmiyoruz. Sanığın en üst hadden cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederiz" diye konuştu.