Trend Galeri Trend Yaşam 125 Ülkede Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla! Resmi Rakamlar Gerçeği Açığa Çıkardı

125 Ülkede Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla! Resmi Rakamlar Gerçeği Açığa Çıkardı

Avrupa'da kadın nüfusunun belirgin üstünlüğü, bazı ülkelerde kadınların eş bulmasını zorlaştıran bir tabloyu gözler önüne serdi. Dünya genelinde 125 ülkede kadınlar çoğunlukta bulunuyor. Türkiye ise dengeli nüfus dağılımıyla dikkatleri çekiyor.

Giriş Tarihi: 25.12.2025 11:32
125 Ülkede Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla! Resmi Rakamlar Gerçeği Açığa Çıkardı

Avrupa'da kadın nüfusunun belirgin üstünlüğü, bazı ülkelerde kadınların eş bulmasını zorlaştıran bir tabloyu gözler önüne serdi. Dünya genelinde 125 ülkede kadınlar çoğunlukta bulunuyor. Türkiye ise dengeli nüfus dağılımıyla dikkatleri çekiyor.

125 Ülkede Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla! Resmi Rakamlar Gerçeği Açığa Çıkardı

Dünya çapında 125 ülkede kadın nüfusu erkekleri geride bırakırken, Türkiye'de dengeli bir dağılım oluştu. Avrupa Birliği ülkelerinde ise kadın nüfusun erkeklerden yüzde 5 daha fazla olduğu belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Birlik ülkelerinde nüfusun cinsiyet dağılıma dair topladığı verileri yayınladı. Buna göre, Avrupa Birliği ülkelerinde 2020 yılında kadın nüfusu erkekleri yüzde 5 geçti. Birlik üyesi çoğu ülkede kadın nüfusu erkeklerden fazla olurken en fazla fark yüzde 17 ile Letonya'da ölçüldü.

Kadın nüfusunun en fazla olduğu ülkeler yüzde olarak Letonya'nın ardından şöyle sıralandı: Litvanya yüzde 14, Portekiz yüzde 12 ve Estonya yüzde 11,. Malta Slovenya, Lüksemburg ve İsveç'te durum terse döndü, buralarda erkek oranı kadınları geçti.

AB üyesi ülkelerde genel ortalamada daha az olan erkek nüfus 18 yaş altında kadınları geride bıraktı. Bu yaş aralığında erkeklerin oranının kadınlara göre yüzde 5 daha fazla olduğu tespit edildi. Ancak 65 yaş ve üzerinde kadın nüfusunun yüzde 33 erkeklerden daha olduğu kaydedildi.

125 Ülkede Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla! Resmi Rakamlar Gerçeği Açığa Çıkardı

Rusya'da kadın sayısı 10 milyon daha fazla

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan 201 ülke/bölgeyi kapsayan araştırmada ise 125 ülkede kadın nüfusun erkeklerden daha fazla olduğu ortaya çıktı. Erkek nüfusa göre 10 milyon daha fazla kadının yaşadığı Rusya bu alanda ilk sırada yer aldı. Rusya'yı sırasıyla 3,79 milyon fazla kadın sayısıyla Brezilya, 3,46 milyonla ABD ve 3,18 milyonla Ukrayna takip etti.

BM verilerine göre 76 ülke/bölgede ise erkek nüfusu kadınları geride bıraktı. Hindistan'da kadın nüfusa oranla 54.4 milyon daha fazla erkek bulunuyor. Bu ülkeyi 36,83 milyon fazla ile Çin takip ediyor. Ayrıca 12 ülkede daha erkek nüfusun kadınlardan 1 milyon daha fazla olduğu belirlendi.

BM'nin bu yıl yayınladığı verilere göre dünya nüfusu 90 milyon artarak 7,8 milyara yükseldi. Dünya genelinde ise erkek nüfusu kadınları geçti. Bu rakamlara göre her 100 kadına düşen erkek sayısı dünya genelinde 101,7 olarak kayda geçti.

Türkiye'de erkek nüfus daha fazla

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2020 yılı verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar, yüzde 50,1'ini erkekler oluşturuyor.

TÜİK'in adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarından derlediği bilgilere göre 2020 yılında, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377, erkek nüfus ise 41 milyon 915 bin 985 oldu. Türkiye'de kadın ve erkek nüfus arasındaki bu denge 60 yaş ve üzeri grupta kadınlar lehine değişiyor.

Kadın ortalama yaşam süresinin erkeklerden uzun olması nedeniyle 60-74 yaş grubunda yüzde 52,3' çıkan kadın oranı, 90 ve üzeri yaş grubunda yüzde 73,4'e çıkıyor.

İşte kadın nüfusu erkeklerden fazla olan ülkelerden bazıları

125 Ülkede Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla! Resmi Rakamlar Gerçeği Açığa Çıkardı

Hong Kong

125 Ülkede Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla! Resmi Rakamlar Gerçeği Açığa Çıkardı

Litvanya

125 Ülkede Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla! Resmi Rakamlar Gerçeği Açığa Çıkardı

Bahamalar

125 Ülkede Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla! Resmi Rakamlar Gerçeği Açığa Çıkardı

Rusya

125 Ülkede Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla! Resmi Rakamlar Gerçeği Açığa Çıkardı

Belarus

125 Ülkede Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla! Resmi Rakamlar Gerçeği Açığa Çıkardı

Letonya

125 Ülkede Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla! Resmi Rakamlar Gerçeği Açığa Çıkardı

Anguilla

125 Ülkede Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla! Resmi Rakamlar Gerçeği Açığa Çıkardı

Porto Riko

125 Ülkede Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla! Resmi Rakamlar Gerçeği Açığa Çıkardı

Moldova

125 Ülkede Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla! Resmi Rakamlar Gerçeği Açığa Çıkardı

Makao

125 Ülkede Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla! Resmi Rakamlar Gerçeği Açığa Çıkardı

Aruba

125 Ülkede Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla! Resmi Rakamlar Gerçeği Açığa Çıkardı

Tonga

125 Ülkede Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla! Resmi Rakamlar Gerçeği Açığa Çıkardı

Estonya

125 Ülkede Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla! Resmi Rakamlar Gerçeği Açığa Çıkardı

Gürcistan

125 Ülkede Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla! Resmi Rakamlar Gerçeği Açığa Çıkardı

Sırbistan

125 Ülkede Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla! Resmi Rakamlar Gerçeği Açığa Çıkardı

Ukrayna

125 Ülkede Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla! Resmi Rakamlar Gerçeği Açığa Çıkardı

Portekiz

125 Ülkede Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla! Resmi Rakamlar Gerçeği Açığa Çıkardı

Zimbabve

125 Ülkede Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla! Resmi Rakamlar Gerçeği Açığa Çıkardı

İrlanda

125 Ülkede Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla! Resmi Rakamlar Gerçeği Açığa Çıkardı

Fransa

125 Ülkede Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla! Resmi Rakamlar Gerçeği Açığa Çıkardı

İspanya

125 Ülkede Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla! Resmi Rakamlar Gerçeği Açığa Çıkardı

Birleşik Krallık