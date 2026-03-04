Trend
Galeri
Trend Yaşam
127. DHY KURA SONUÇLARI YAYINDA! 127. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura sonuçları nasıl sorgulanır?
127. DHY KURA SONUÇLARI YAYINDA! 127. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura sonuçları nasıl sorgulanır?
127. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası sonuçları ve isim listesi, Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Mart 2026 tarihinde tamamlanan çekilişin ardından erişime açıldı. Tıp fakültesi mezunu doktorlar ile uzman tabiplerin atamaları, noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile belirlendi. Kura sonucunda farklı kurumlara yerleşen doktorlar, atama işlemleri için ilgili kurumlarla iletişime geçecek.
Giriş Tarihi: 04.03.2026 17:54