Trend Galeri Trend Yaşam 127. DHY KURA SONUÇLARI YAYINDA! 127. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura sonuçları nasıl sorgulanır?

127. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası sonuçları ve isim listesi, Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Mart 2026 tarihinde tamamlanan çekilişin ardından erişime açıldı. Tıp fakültesi mezunu doktorlar ile uzman tabiplerin atamaları, noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile belirlendi. Kura sonucunda farklı kurumlara yerleşen doktorlar, atama işlemleri için ilgili kurumlarla iletişime geçecek.

Giriş Tarihi: 04.03.2026 17:54
Sağlık Bakanlığı 127. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura sonuçları ve nihai isim listesi, kura çekiminin tamamlanmasının ardından erişime açıldı. Başvurularını tamamlayan adaylar, sonuçları Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden görüntüleyebiliyor.

127. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASI TAMAMLANDI

Sağlık Bakanlığı 127. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi 4 Mart 2026 Çarşamba günü gerçekleştirildi. Kura çekimi, Bakanlığın YouTube kanalından canlı olarak da yayımlandı.

KURA SONUÇLARINA ERİŞİM

Noter huzurunda yapılan kura sonrası atama isim listesi yayınlandı. 127. Dönem DHY sonuçları ve noter onaylı belgeler, Sağlık Bakanlığı Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden görüntülenebiliyor: https://yhgm.saglik.gov.tr
GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Mal Bildirim Formu

Son 6 ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf

Askerlik Durum Belgesi

Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi

Sağlık Raporu (657 sayılı Kanun 48. madde gereği hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınmış)

Mazeret sonucu yerleşen adaylar, başvuru sırasında sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edecek.

