128 yaşına kadar yaşamıştı! Uzun yaşamın sırrı ortaya çıktı: Bu 2 besini sofrasından ayırmamış

Uzun ve sağlıklı bir ömrün anahtarı sadece genlerde mi saklı, yoksa mutfağımızda mı? 128 yaşına kadar yaşayarak dünyanın en yaşlı insanı unvanını kazanan Johanna Mazibuko, asırlık yaşam yolculuğunun şifrelerini paylaştı. Huzurlu bir yuvanın ruhu beslediğini söyleyen Mazibuko, asıl mucizenin ise çocukluğundan beri tabağından ayırmadığı o iki besinde saklı olduğunu söyledi. Modern tıbbın bile dikkatini çeken bu 'uzun yaşam iksiri' besinler hangileri? İşte asırlık çınarın 128 yıllık sağlıklı hayat rehberi...

Giriş Tarihi: 06.02.2026 20:30