Trend Galeri Trend Yaşam 128 yaşına kadar yaşamıştı! Uzun yaşamın sırrı ortaya çıktı: Bu 2 besini sofrasından ayırmamış

128 yaşına kadar yaşamıştı! Uzun yaşamın sırrı ortaya çıktı: Bu 2 besini sofrasından ayırmamış

Uzun ve sağlıklı bir ömrün anahtarı sadece genlerde mi saklı, yoksa mutfağımızda mı? 128 yaşına kadar yaşayarak dünyanın en yaşlı insanı unvanını kazanan Johanna Mazibuko, asırlık yaşam yolculuğunun şifrelerini paylaştı. Huzurlu bir yuvanın ruhu beslediğini söyleyen Mazibuko, asıl mucizenin ise çocukluğundan beri tabağından ayırmadığı o iki besinde saklı olduğunu söyledi. Modern tıbbın bile dikkatini çeken bu 'uzun yaşam iksiri' besinler hangileri? İşte asırlık çınarın 128 yıllık sağlıklı hayat rehberi...

Giriş Tarihi: 06.02.2026 20:30
Güney Afrika'da doğup büyüyen 128 yaşındaki Johanna dünyanın en yaşlı insanı olarak biliniyordu. Ailesinin çalıştığı mısır çiftliğinde 12 kardeşin en büyüğü olarak dünyaya gelmişti.

Mazibuko yaşamı boyunca sık sık sağlık sorunu yaşamadığın belirtiyor. Çocukluğunu çok hatırlamadığını söylemesine rağmen çiftliklerinde sık sık çekirge istilası olduğunu anımsıyor.

Johanna bu yaşa gelmesinde beslenme düzeninin ve yediklerinin çok önemli olduğunu söylerken yaşamının çoğunda taze süt ve yabani ıspanak tükettiğine vurgu yapıyor.

TAZE SÜT VE ISPANAK

Geçen zamanla beraber beslenme alışkanlıkları değişim geçirse de taze süt ve ıspanak tüketmekten vazgeçmediğini dile getiriyor.

Uzun yaşama konusunda beslenme alışkanlıklarının yanında mutlu evliliğinde çok önemli bir faktör olduğundan bahseden 128 yaşındaki kadının 2 tanesi hayatta olan 7 çocuğu vardı.Aynı zamanda 50 torunu ile birlikte torunun torunu da ailesinin içerisinde yer alıyor.

Ayrıca yaşamanın büyük bir bölümünde çiftlikte çalıştığını ve çoğunlukla doğal olarak yetiştirdikleri besinleri tükettiklerini söyleyen Mazibuko doğal içerikli besinlere de dikkat çekmişti.

EN UZUN YAŞAYAN İNSANLAR

119 yaşında hayatını kaybeden Japon Kane Tanaka resmi olarak dünyanın en yaşlı insanı olarak biliniyordu.

2019 yılında Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na giren Tanaka puzzle yapmayı, çikolata ve gazlı içecekleri tüketmeyi sevdiğini açıklamıştı.

Ancak Tanaka'nın yaşlılıktan dolayı bakım evinde tedavi gördüğü ve 19 Nisanda 2022 yılında hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Tanaka'nın yerine geçen ilk kişi ise Fransız Rahibe Lucile Andre Randon oldu. 11 Şubat 1904 yılında dünyaya gelen rahibe 16 Ocak 2021 tarihinde koronaya yakalanmış ve atlatmıştı.

118 yaşındaki Rahibe Andre 17 Ocak 2023' tarihinde yatağında uyurken hayata gözlerini yumdu.

İŞTE SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN OLMAZSA OLMAZ BESİNLER

MANTAR: Bir kap çiğ mantar

Önerilenin aksine bizim pişirip veya haşlayıp yediğimiz bir şey daha. Kanserle mücadelede etkili bir antioksidan olan mantar vücudun toksinlerden arınmasını doğal yollarla sağlayan riboflavin vitaminini barındırır. Ayrıca hayvansal hiçbir besin tüketmeyenlerin de vazgeçilmez D vitamini kaynağıdır.

PAZI YAPRAĞI: Bir kap çiğ pazı yaprağı

A, C, E ve hatta K vitamini deposudur. Magnezyum, potasyum, lif, kalsiyum, bol miktarda B vitamini, çinko ve selenyum barındırır. Fakat belki gözünüzden kaçmış olabilecek bir ayrıntıya dikkat. Pazı dolması yerken bu vitaminlerin canına okuyormuşuz. Çünkü pazının çiğ yenmesi öneriliyor.

YEŞİL MERCİMEK: Bir kap pişmiş

Bir kap yeşil mercimekte 18 gram protein, 16 gram lif, 1 gramdan az yağ bulunur. Bu nedenle her türlü diyette mutlaka bulunmalıdır. Ispanaktan yüzde 30 daha fazla folik asit ihtiva eder. Çinko ve B vitamini deposudur. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar, kan şekerini düzenler. İçindeki demir sayesinde metabolizmayı desteklemede fayda sağlar.

ZEYTİN YAĞI: Bir yemek kaşığı

Obeziteye karşı etkili ve kalp sağlığını güçlendiricidir. Bol miktarda antioksidan barındırır. Zeytin yağının, kanserle mücadelede, zihin gelişiminde, kemik gelişiminde, sindirimi düzenlemede katkıları fazladır.

KİMYON: Bir yemek kaşığı

Kalp sağlığını destekler, enfeksiyonlara karşı etkilidir, iltihap sökücü özelliği vardır, yarım yemek kaşığı kimyon birçok bilinen antioksidandan iki kat daha etkilidir.

YABANMERSİNİ: Bir kap

Gözleri korur, yüksek kan şekerini azaltır, hafızayı ve kavramayı artırarak beyne fayda sağlar.

SARIMSAK: Bir diş

Bağışıklık sistemini güçlendirir, kalbi korur ve etkili bir antiviraldir (yani virüslere karşı etkilidir)

BADEM: 5 adet

Koleterol seviyesini sağlıklı seviyelere çeker. Etkili bir bağırsak düzenleyicidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidan E vitamini açısından zengindir. Yaşlanmayı yavaşlattığı da iddia edilmektedir.

TAM BUĞDAY EKMEĞİ: Bir dilim

İçinde bulunan lifler kolon kanseri riskini yüzde 40 azaltır, sindirim sisteminin sağlığını korur.

YOĞURT: 200 gram

Geleneksel yoğurt, kalsiyum, potasyum, protein açısından eşsizdir. İçindeki proteinler bağırsağı düzenleyen faydalı bakterileri güçlendirir, bağışıklığı destekler. A, D, E ve K vitaminleri içerir.

CEVİZ: Yarım kap

Her 28 gramında 4 gram protein taşır. Kalp sağlığına faydalıdır. Kilo kontrolünde etkilidir. Kanserle savaşta yardımcıdır. Bazı bilimsel çalışmalar beyni koruduğunu göstermektedir.

DOMATES: Bir orta boy

Besleyici bir enerji deposudur. Kansere karşı en etkili silahlara sahiptir. Yüksek antioksidan özelliği ile hücrelerdeki DNA'yı korumaya yardım eder. Kanserojen maddelere karşı koyan enzimleri de güçlendirir.

NAR: Bir kap nar tanesi

C vitamini ve potasyum açısından diğer tüm meyvelerden üstündür. Ayrıca diğer meyvelere göre daha az kalori taşır. Her gün yenen nar, kanser riskini azaltır.

KİVİ: Bir adet

Portakaldan bile daha fazla C vitamini sağlar, E vitamini kaynağıdır ve antioksidan koruma sağlar. Ayrıca potasyum, magnezyum ve çinko açısından da zengindir.