Bu akşam TV’de hangi dizi ve filmler var? 13 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI AÇIKLANDI!

13 Mayıs 2026 Çarşamba TV yayın akışı açıklandı. Böylece ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8 kanallarındaki yapımlar ve saatleri ön plana çıktı. Birbirinden farklı programların yer alacağı akışa dair bu bilgiler, izleyicilerin planlama yapması açısından da önem taşıyor. Peki Bugün TV'de neler var?

Giriş Tarihi: 13.05.2026 11:10 Güncelleme Tarihi: 13.05.2026 17:16
Yayınlanan 13 Mayıs 2026 Çarşamba TV yayın akışı ile birlikte ekrana gelecek diziler, yarışmalar ve eğlence programları netleşti. ATV, Kanal D, TRT1, Show TV, Star TV ve TV8 gibi geniş izleyici kitlesine hitap eden kanallara ait yayın akışı, gün boyu farklı program seçenekleri sunarken akşam saatlerinde dizi ve yarışma programlarıyla öne çıkıyor. Rekabetin yoğun olacağı bugüne ait TV yayın akışı ile, ekranlarda dolu dolu bir yayın akışı izleyicilerini bekliyor.

13 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol'da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 19.45 Kupa Günlüğü
  • 20.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor
  • 22.40 Kuruluş Orhan

13 Mayıs 2026 Çarşamba KANAL D yayın akışı

  • 07:00 Küçük Ağa
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Arka Sokaklar
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Eşref Rüya
13 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 Bahar
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Güldür Güldür Show
13 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 Aramızda Kalsın
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Çirkin
  • 23.00 Sevdiğim Sensin

13 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.40 Beni Böyle Sev
  • 09.20 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.00 Benim Adım Melek
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Hipnotik (Yabancı Sinema)
  • 22.00 Butcher's Geçidi (Yabancı Sinema)

13 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Survivor Ekstra
  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
