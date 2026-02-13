13 Şubat’ta prangalarından kurtulacak 6 burç! "Ödül dönemi" başlıyor: Sizin burcunuz da listede mi?

5. OĞLAK: HEM EVDE HEM RUHTA DEĞİŞİM

Satürn sizin yönetici gezegeniniz, yani o yer değiştirdiğinde sizin dünyanız kökten sarsılır. Bu kez bu sarsıntı pozitif yönde! Yuva, aile ve yerleşim konularında çok ödüllendirici bir dönem başlıyor. Yeni bir ev almak, taşınmak veya mevcut evinizde huzuru bulmak mümkün. Sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da çok daha sağlam bir zemine basacaksınız.