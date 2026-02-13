Trend
13 Şubat’ta prangalarından kurtulacak 6 burç! "Ödül dönemi" başlıyor: Sizin burcunuz da listede mi?
13 Şubat 2026 tarihi, astroloji dünyasında devasa bir dönüm noktasını işaret ediyor: Satürn Koç burcuna geçiyor. Disiplin ve olgunluk gezegeni Satürn'ün Balık burcundaki o puslu, zorlayıcı ve duygusal yorgunluk yaratan üç yıllık yolculuğu nihayet sona eriyor.
Giriş Tarihi: 13.02.2026 08:41
Güncelleme Tarihi: 13.02.2026 08:43