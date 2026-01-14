14-15 Ocak Miraç Kandili Sahur ve İftar Vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati kaçta?

14-15 Ocak Miraç Kandili sahur ve iftar vakitleri, bu mübarek günü oruçla taçlandırmak isteyen milyonlarca vatandaşın odak noktasında. Bugün iftar saat kaçta? sorusu, özellikle İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayanlar için Diyanet namaz vakitleri takvimiyle yanıt buldu. İşte, 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe günlerine ait il il imsak ve iftar saati.
Kandil öncesi nafile oruç tutanlar için 14 Ocak Çarşamba günü akşam ezanıyla birlikte ilk iftarlar yapılacak. İşte büyükşehirlerdeki akşam ezanı vakitleri:
|Şehir
|14 Ocak İftar Vakti (Akşam)
|İstanbul
|18:06
|Ankara
|17:53
|İzmir
|18:20
|Bursa
|18:08