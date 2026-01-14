Trend Galeri Trend Yaşam 14-15 Ocak Miraç Kandili Sahur ve İftar Vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati kaçta?

14-15 Ocak Miraç Kandili Sahur ve İftar Vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati kaçta?

14-15 Ocak Miraç Kandili sahur ve iftar vakitleri, bu mübarek günü oruçla taçlandırmak isteyen milyonlarca vatandaşın odak noktasında. Bugün iftar saat kaçta? sorusu, özellikle İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayanlar için Diyanet namaz vakitleri takvimiyle yanıt buldu. İşte, 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe günlerine ait il il imsak ve iftar saati.

Giriş Tarihi: 14.01.2026 16:13 Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 16:37
2026 yılının ilk kandili olan Miraç Kandili, 15 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. İslam inancına göre kandil geceleri için tutulan nafile oruçlar birleştiriliyor ve Müslümanlar hem Çarşamba hem de Perşembe gününü oruçla geçirmeyi tercih ediyor. Peki, bugün iftar saat kaçta? İşte, il il imsak vakti:

14 OCAK 2026 İFTAR SAATİ KAÇTA?

Kandil öncesi nafile oruç tutanlar için 14 Ocak Çarşamba günü akşam ezanıyla birlikte ilk iftarlar yapılacak. İşte büyükşehirlerdeki akşam ezanı vakitleri:

Şehir 14 Ocak İftar Vakti (Akşam)
İstanbul 18:06
Ankara 17:53
İzmir 18:20
Bursa 18:08

15 OCAK 2026 SAHUR VAKTİ (İMSAK) NE ZAMAN?

Miraç Kandili'nin bizzat idrak edildiği 15 Ocak Perşembe günü sahur yapmak isteyenler için imsak vakitleri büyük önem taşıyor. Bereketli bir sahur sonrası niyet edecek vatandaşlar için 15 Ocak imsak saatleri:

İstanbul Sahur Vakti: 06:50

Ankara Sahur Vakti: 06:33

İzmir Sahur Vakti: 06:54

Bursa Sahur Vakti: 06:49

İL İL MİRAÇ KANDİLİ İFTAR SAATLERİ (15 OCAK 2026)

Kandil günü tutulan orucun açılacağı 15 Ocak akşamı için ezan saatleri, bir önceki güne göre 1-2 dakikalık değişim göstermektedir.

İstanbul İftar: 18:07

Ankara İftar: 17:54

İzmir İftar: 18:21

Bursa İftar: 18:09

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU HANGİ GÜN TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir. (Kurtubî, el-Câmi', 14/15) Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, cuma günü akşam vaktine kadar devam eder.

Mesela "Receb'in ilk cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. gününü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nâfile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte de oruç tutulabilir.

