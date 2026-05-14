Trend Galeri Trend Yaşam GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI 14 MAYIS 2026 PERŞEMBE | Bugün TV'de hangi programlar var? İşte yayın akışı...

GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI 14 MAYIS 2026 PERŞEMBE | Bugün TV'de hangi programlar var? İşte yayın akışı...

"Bugün televizyonda ne var?" ve "Bugün hangi diziler ve filmler var?" soruları televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Açıklanan 14 Mayıs 2026 Perşembe TV yayın akışı ile Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 kanallarında ekrana gelecek yapımlar belli oldu. İşte 14 Mayıs 2026 Perşembe TV yayın akışına dair detaylar…

Giriş Tarihi: 14.05.2026 16:44 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 17:23
GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI 14 MAYIS 2026 PERŞEMBE | Bugün TV’de hangi programlar var? İşte yayın akışı...

Türkiye genelinde televizyon izleyicilerinin merakla takip ettiği 14 Mayıs 2026 TV yayın akışı listesi belli oldu. Kanal D, ATV, TV8, Show TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında gün boyunca farklı içerik türleri izleyiciyle buluşurken özellikle prime time kuşağı ön plana çıkıyor. Böylece açıklanan TV yayın akışı ile izleyiciler merak ettikleri programların saatine göre planlarını organize edebilirler.

GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI 14 MAYIS 2026 PERŞEMBE | Bugün TV’de hangi programlar var? İşte yayın akışı...

14 MAYIS 2026 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI 14 MAYIS 2026 PERŞEMBE | Bugün TV’de hangi programlar var? İşte yayın akışı...

14 MAYIS 2026 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Küçük Ağa
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 Arka Sokaklar
  • 18:30 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Arka Sokaklar
  • 23:15 Eşref Rüya

GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI 14 MAYIS 2026 PERŞEMBE | Bugün TV’de hangi programlar var? İşte yayın akışı...

14 MAYIS 2026 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 08:15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10:00 Bahar
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show

GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI 14 MAYIS 2026 PERŞEMBE | Bugün TV’de hangi programlar var? İşte yayın akışı...

14 MAYIS 2026 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 İstanbullu Gelin
  • 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 Aramızda Kalsın
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Sevdiğim Sensin

GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI 14 MAYIS 2026 PERŞEMBE | Bugün TV’de hangi programlar var? İşte yayın akışı...

14 MAYIS 2026 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
  • 06:35 Beni Böyle Sev
  • 09:20 Adını Sen Koy
  • 10:25 Alişan Ile Hayata Gülümse
  • 13:10 Seksenler
  • 14:05 Benim Adım Melek
  • 17:45 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Mumya (Yabancı Sinema)
  • 00:00 Akıl Oyunları (Yabancı Sinema)

GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI 14 MAYIS 2026 PERŞEMBE | Bugün TV’de hangi programlar var? İşte yayın akışı...

14 MAYIS 2026 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 Gel Konuşalım
  • 12:30 Survivor Ekstra
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#TV YAYIN AKIŞI