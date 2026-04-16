14'lük cani İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporu ortaya çıktı: Bıçaklanarak etkisiz hale getirildi
Kahramanmaraş'ta öğrenim gördüğü okula silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin ölüm nedeni ortaya çıktı. Aralarında 2 adli tıp uzmanının da olduğu 6 kişilik heyet tarafından yapılan incelemelerde Mersinli'nin ölüm nedeninin sağ arka bacağındaki kesici, derici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelen dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu ifade edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.04.2026 14:48
Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 14:50