Trend Galeri Trend Yaşam 15 bin dolar karşılığında birliktelik! İşte Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltı nedeni...

15 bin dolar karşılığında birliktelik! İşte Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltı nedeni...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan isimler arasında yer alan Yasmin Yörük'ün savcılığa sunduğu ek ifadede dikkat çeken detaylar yer aldı. Ali Kaya ile 15.000 dolar karşılığında görüştüğünü belirten Yasmin Yörük, "Ali Kaya bana uyuşturucu madde verdi. Yanımda yüksek dozda uyuşturucu madde kullanıyordu." dedi.

Giriş Tarihi: 04.02.2026 13:26 Güncelleme Tarihi: 04.02.2026 13:43
15 bin dolar karşılığında birliktelik! İşte Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltı nedeni...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

15 bin dolar karşılığında birliktelik! İşte Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltı nedeni...

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Aralarında fenomen, iş insanı bulunan 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya, fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük bulunuyor.

15 bin dolar karşılığında birliktelik! İşte Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltı nedeni...

15 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA BİRLİKTELİK

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Yasmin Yürük'ün savcılığa verdiği ek ifade Ali Kaya ile ilgili dikkat çeken detaylar yer aldı.

15 bin dolar karşılığında birliktelik! İşte Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltı nedeni...

A Haber Muhabiri Kadir Mercan, Yasmin Yörük'ün ifadesini şu sözlerle aktardı:

"Başımdan geçen başka bir olayı anlatacak olursam; Bodrum Bitez'de 2022 yılı olduğunu tahmin ediyorum. Baz çakışmalarına bakıldığında bu durum ortaya çıkacaktır. Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ile 15.000 dolar karşılığında görüştüm.

15 bin dolar karşılığında birliktelik! İşte Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltı nedeni...

"YÜKSEK DOZDA UYUŞTURUCU MADDE KULLANIYORDU"

Ali Kaya bana uyuşturucu madde verdi. Yanımda yüksek dozda uyuşturucu madde kullanıyordu. Hayatımda yaşadığım en büyük tuhaflıkları bu kişide gördüm"

15 bin dolar karşılığında birliktelik! İşte Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltı nedeni...

OPERASYON GENİŞLETİLDİ

Yasmin Yörük'ün ek ifadesinin ardından savcılığın hem baz kayıtlarına hem de HTS kayıtlarına bakarak operasyonu genişletme kararı aldığı bildirildi.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltında | Video

15 bin dolar karşılığında birliktelik! İşte Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltı nedeni...

İŞTE OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

1- Sinan URFALI

2- Ali KAYA

3- İmren ÖZTÜRK

4- Fatma Gül DERBEDER

5- Barış ÇALIK

6- Melis YÜRÜR

7- Damla KÜTÜK

8- Sevcan GÜLER

15 bin dolar karşılığında birliktelik! İşte Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltı nedeni...

9- Rüştü Berk AKARDAŞ

10- Ercan GÜMÜŞKAYA

11- Ceylin AYDEMİR

12- Vakıf Serter VAROL

13- Bahadır GÜRCEER

14- Aylin DOĞRU ÇELİK

15- Hasan Koray ŞAHİN

16- Gökay KALAYCIOĞLU

17- Mert Can ALİOĞLU

18- Kaan KALYON

19- Gaye KIRAY

15 bin dolar karşılığında birliktelik! İşte Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltı nedeni...

FOTOĞRAF: BARIŞ BARIŞMA

15 bin dolar karşılığında birliktelik! İşte Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltı nedeni...

FOTOĞRAF: İMREN ÖZTÜRK

15 bin dolar karşılığında birliktelik! İşte Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltı nedeni...

FOTOĞRAF: SEVCAN GÜLER

15 bin dolar karşılığında birliktelik! İşte Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltı nedeni...

FOTOĞRAF: FATOŞ DERBEDER

15 bin dolar karşılığında birliktelik! İşte Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltı nedeni...

FOTOĞRAF: DAMLA KÜTÜK

15 bin dolar karşılığında birliktelik! İşte Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltı nedeni...

FOTOĞRAF: SİNAN URFALI

15 bin dolar karşılığında birliktelik! İşte Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltı nedeni...

FOTOĞRAF: CEYLİN AYDEMİR

15 bin dolar karşılığında birliktelik! İşte Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltı nedeni...

FOTOĞRAF: KAAN KALYON

15 bin dolar karşılığında birliktelik! İşte Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltı nedeni...

FOTOĞRAF: BAHADIR GÜRCEER

15 bin dolar karşılığında birliktelik! İşte Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltı nedeni...

FOTOĞRAF: ERCAN GÜMÜŞKAYA

15 bin dolar karşılığında birliktelik! İşte Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltı nedeni...

FOTOĞRAF: VAKIF SERTEL VAROL

15 bin dolar karşılığında birliktelik! İşte Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltı nedeni...

FOTOĞRAF: GAYE KIRAY

15 bin dolar karşılığında birliktelik! İşte Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltı nedeni...

FOTOĞRAF: HASAN KORAY ŞAHİN

15 bin dolar karşılığında birliktelik! İşte Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltı nedeni...

FOTOĞRAF: GÖKAY KALAYCIOĞLU

15 bin dolar karşılığında birliktelik! İşte Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltı nedeni...

FOTOĞRAF: MERT CAN ALİOĞLU