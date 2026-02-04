15 bin dolar karşılığında birliktelik! İşte Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltı nedeni...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan isimler arasında yer alan Yasmin Yörük'ün savcılığa sunduğu ek ifadede dikkat çeken detaylar yer aldı. Ali Kaya ile 15.000 dolar karşılığında görüştüğünü belirten Yasmin Yörük, "Ali Kaya bana uyuşturucu madde verdi. Yanımda yüksek dozda uyuşturucu madde kullanıyordu." dedi.