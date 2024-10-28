Trend Galeri Trend Yaşam

1,5 yaşındaki bebek misafirliğe gittiği evde balkondan düştü! Korku dolu anlar kamerada!

Konya'da 1,5 yaşındaki Y.N. isimli bebek, arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırda 3 katlı binadan düşerek ağır yaralandı. Küçük bebeğin düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. İşte haberin detayları.

İHA
Giriş Tarihi: 28.10.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 11:56
1,5 yaşındaki bebek misafirliğe gittiği evde balkondan düştü! Korku dolu anlar kamerada!

Olay, dün Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 1,5 yaşındaki Y.N. ailesi ile birlikte misafirliğe gitti.

1,5 yaşındaki bebek misafirliğe gittiği evde balkondan düştü! Korku dolu anlar kamerada!

Y.N. evdeki çocuklarla birlikte balkonda oynadığı sırada aşağıya oyuncak ayı düştü. Oyuncak ayının aşağıda bulunan bakkalın tentesine çarpıp düşmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Oyuncak ayının düşmesinden kısa süre sonra ise Y.N. aşağıya sert zemine düştü.

1,5 yaşındaki bebek misafirliğe gittiği evde balkondan düştü! Korku dolu anlar kamerada!

Balkonda oynayan Y.N.'nin düşmesi de güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Ses duyarak bebeğin düştüğünü fark eden aşağıdaki iş yeri sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı bebek, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

1,5 yaşındaki bebek misafirliğe gittiği evde balkondan düştü! Korku dolu anlar kamerada!

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde ilk olarak oyuncak ayının aşağıya düşmesi, sonrasında bebeğin düşmesi ve çevredeki vatandaşların bebeğin yanına koşması yer alıyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA