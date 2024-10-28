1,5 yaşındaki bebek misafirliğe gittiği evde balkondan düştü! Korku dolu anlar kamerada!

Balkonda oynayan Y.N.'nin düşmesi de güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Ses duyarak bebeğin düştüğünü fark eden aşağıdaki iş yeri sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı bebek, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

