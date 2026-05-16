16 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG kaç TL? İşte güncel rakamlar...

Akaryakıt fiyatlarındaki değişim sürücülerin gündeminde kalmaya devam ediyor. 16 Mayıs 2026 itibarıyla benzin ve motorin fiyatları yeniden güncellenirken, özellikle büyükşehirlerde yaşayan araç sahipleri güncel tarifeleri yakından takip ediyor.

Giriş Tarihi: 16.05.2026 11:53 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 11:54
Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt tabelalarına yansımaya devam ediyor. 16 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış, ulaşım maliyetlerini yeniden gündeme taşıdı.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 16 MAYIS 2026

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 64.95 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 67.40 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 64.80 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 67.25 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 33.29 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 16 MAYIS 2026

Ankara'da benzin litre fiyatı: 65.91 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 68.51 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 33.87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 16 MAYIS 2026

İzmir'de benzin litre fiyatı: 66.19 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 68.78 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 33.69 TL

