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16 yaşındaki Bilge Kağan Türkiye rekorunu kırdı: Yöntemini böyle anlattı! Tam 22 dakikada....
16 yaşındaki Bilge Kağan Türkiye rekorunu kırdı: Yöntemini böyle anlattı! Tam 22 dakikada....
Antalya'da yaşayan lise öğrencisi Bilge Kağan Çetinkaya (16), Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Tam 22 dakikada bu rekoru kıran Çetinkaya, yöntemini böyle anlattı. Akdeniz Üniversitesi'nden 1 akademisyen ve matematik öğretmeni gözetiminde gerçekleştirilen denemede başarılı olan Çetinkaya, rekoru yeni sahibi oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 25.06.2026 16:02
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 16:46