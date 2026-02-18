Trend Galeri Trend Yaşam 17 Şubat 2026 Reyting sonuçları açıklandı mı? Total, AB kategorilerinde zirvenin sahibi takip ediliyor

17 Şubat 2026 Reyting sonuçları açıklandı mı? Total, AB kategorilerinde zirvenin sahibi takip ediliyor

Salı akşamları televizyon ekranlarında yaşanan kıyasıya rekabetin ardından, 17 Şubat gecesinin kazananı merakla bekleniyor. A.B.İ. gibi iddialı yapımların yanı sıra, Avrupa arenasındaki kritik futbol müsabakalarının reyting dengelerini nasıl etkilediği araştırılıyor. Peki, 17 Şubat Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirvenin sahibi hangi yapım oldu?

Giriş Tarihi: 18.02.2026 06:51 Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 06:56
17 Şubat 2026 Reyting sonuçları açıklandı mı? Total, AB kategorilerinde zirvenin sahibi takip ediliyor

Televizyon dünyasında Salı gecesi, haftanın en zorlu ve en çok izlenen akşamlarından biri olarak biliniyor. 17 Şubat 2026 akşamı ekranlara gelen yapımların izlenme oranları, izleyenlerden dizi yapımcılarına kadar geniş bir kitle tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle dün akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinin, yerleşik dizilerin reytingleri üzerindeki etkisi merak konusu.

17 Şubat 2026 Reyting sonuçları açıklandı mı? Total, AB kategorilerinde zirvenin sahibi takip ediliyor

17 ŞUBAT SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyon izlenme oranları ile günlük reyting verileri her sabah standart bir saatte kamuoyuyla paylaşılıyor. 17 Şubat Salı gecesine ait verilerin bugün, yani 18 Şubat Çarşamba sabahı saat 10:30 ile 11:00 arasında açıklanması bekleniyor.

17 Şubat 2026 Reyting sonuçları açıklandı mı? Total, AB kategorilerinde zirvenin sahibi takip ediliyor

REYTİNG SIRALAMASI - 10 ŞUBAT 2026

Total

1. A.B.İ.

2. ESRA EROL'DA

3. MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

17 Şubat 2026 Reyting sonuçları açıklandı mı? Total, AB kategorilerinde zirvenin sahibi takip ediliyor

AB

1 A.B.i.
2 KISKANMAK
3 MEHMED FETIHLER SULTANI

17 Şubat 2026 Reyting sonuçları açıklandı mı? Total, AB kategorilerinde zirvenin sahibi takip ediliyor