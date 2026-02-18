17 Şubat 2026 Reyting sonuçları açıklandı mı? Total, AB kategorilerinde zirvenin sahibi takip ediliyor

Televizyon dünyasında Salı gecesi, haftanın en zorlu ve en çok izlenen akşamlarından biri olarak biliniyor. 17 Şubat 2026 akşamı ekranlara gelen yapımların izlenme oranları, izleyenlerden dizi yapımcılarına kadar geniş bir kitle tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle dün akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinin, yerleşik dizilerin reytingleri üzerindeki etkisi merak konusu.