Trend Galeri Trend Yaşam 18 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam televizyonda neler var? ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı

Televizyon severler için 19 Eylül Cuma gününün yayın akışı netleşti. Sabah kuşağından geceye kadar pek çok farklı program, dizi, yarışma ve spor karşılaşması ekranlarda olacak. Peki, bu akşam televizyonda neler var? İşte 19 Eylül TV yayın akışı detayları.

Giriş Tarihi: 19.09.2025 11:49
Televizyon tutkunları için 19 Eylül Cuma günü yayın akışı heyecanı başladı. Sabah programlarından akşam kuşağı dizilerine, yarışmalardan spor karşılaşmalarına kadar birçok içerik izleyicilerle buluşacak. Hangi kanalda hangi programın yayınlanacağını merak edenler izleyiciler "Bu akşam televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 19 Eylül TV yayın akışı.

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gözleri KaraDeniz
15:50 Dizi TV Özel
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aşk ve Gözyaşı
22:20 Aşk ve Gözyaşı
00:40 Aşk ve Gözyaşı
03:00 Kardeşlerim
05:30 Ateş Kuşları

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Jackie Chan İz Peşinde
01:30 Poyraz Karayel
04:15 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
01:00 Baba Ocağı
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Söz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.03 İstiklal Marşı
05.05 Kara Tahta
07.25 Cennetin Çocukları
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Teşkilat
15.55 Mehmed: Fetihler Sultanı
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Cennetin Çocukları
22.55 3'Te 3
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.45 3'Te 3
03.45 Kara Tahta

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye

