18 MART ŞİİRLERİ 2026 | 2-3-4-5-6 kıtalık 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümüne özel şiirler

"Geçilmez Destanı"
Boğazın her dalgası bir başka coşar bugün,
Şehitler diyarında kurulur büyük düğün.
Milyonlarca mermi düştü metrekareye,
Hangi güç dayanır böyle bir hengameye?
Nusret Mayın Gemisi sessizce süzülür,
Düşman donanması ardı ardına dizilir.
Karanlık limanda kader belirlenir,
Türk'ün zekasıyla tarih yenilenir.
Tüfekler susunca süngüler takıldı,
Düşmanın kalbine korku çivisi çakıldı.
Allah Allah sesleri yükseldi arşa kadar,
Bu sesi duyanın yüreği kan ağlar.
Kimi nişanlıydı, kimi henüz çocuktu,
Gözlerinde sadece vatan aşkı mevcuttu.
Süt kokan elleriyle tuttular silahı,
Almadılar mazlumun asla günahını.
Gelibolu sırtları şehitlerle doludur,
Burası Anadolu'nun namus yoludur.
Ezanlar dinmesin, bayrak inmesin diye,
Canlarını verdiler bize en büyük hediye.
Bugün 2026, yine aynı gururla,
Yürüyoruz geleceğe sarsılmaz bir onurla.
18 Mart Zaferi sönmeyen bir meşale,
Selam olsun o gün şehit düşen her cana!