18 MART ŞİİRLERİ 2026 | 2-3-4-5-6 kıtalık 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümüne özel şiirler

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde, vatan size minnettar! Kahramanlık destanını sosyal medyada paylaşmak isteyenler için en yeni resimli mesajlar, duygu yüklü şiirler ve anlamlı sözler bir araya geldi. Şehitlerimizi anarken kullanabileceğiniz en özel, duygu dolu, coşkulu, 2-3-4-5-6 kıtalık 18 Mart şiirleri ve resimli Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları yayında!

Giriş Tarihi: 18.03.2026 00:28
18 MART ŞİİRLERİ 2026 | 2-3-4-5-6 kıtalık 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümüne özel şiirler

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Geçilmez destanı, tüm yurtta ve dış temsilciliklerde gururla kutlanıyor. 18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesiyle sevdiklerine, arkadaşlarına ve takipçilerine bu eşsiz ruhu aktarmak isteyenler arama motorlarında yoğun bir mesai harcıyor. WhatsApp, Instagram ve X platformlarına uygun, her okuyanı duygulandıracak en güncel 18 Mart şiirleri, mesajları ve sözleri takip ediliyor.

18 MART ŞİİRLERİ 2026 | 2-3-4-5-6 kıtalık 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümüne özel şiirler

111. YILDA ÇANAKKALE RUHU: EN ANLAMLI 18 MART MESAJLARI

Bugün, imkansızın başarıldığı, bir milletin küllerinden doğduğu günün yıl dönümü. "Çanakkale Geçilmez" sözünü tarihe altın harflerle kazıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Paylaşımlarınızda kullanabileceğiniz; "Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı! Bu vatanın her bir karışı şehit kanıyla sulanmıştır," gibi etkileyici ifadelerle bu büyük zaferin maneviyatını hatırlatabilirsiniz.

18 MART ŞİİRLERİ 2026 | 2-3-4-5-6 kıtalık 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümüne özel şiirler

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2026

"Çanakkale Geçilmez!" dedirten o büyük ruhun 111. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.

Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı! Bu vatanın her karışında bir kahramanın izi var. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun.

18 MART ŞİİRLERİ 2026 | 2-3-4-5-6 kıtalık 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümüne özel şiirler

Bir hilal uğruna batan güneşlerin, toprağa düşen canların destanıdır Çanakkale. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Geldikleri gibi gidenlerin değil, öleceklerini bile bile siperden ayrılmayanların zaferidir bugün. Gururluyuz!

18 MART ŞİİRLERİ 2026 | 2-3-4-5-6 kıtalık 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümüne özel şiirler

18 Mart, Türk milletinin hürriyet sevdasının mühürlendiği gündür. Şehitlerimizi saygı ve dualarla anıyoruz.

Tarihin akışını değiştiren, imkansızı başaran ecdadımızın izindeyiz. Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı kutlu olsun.

18 MART ŞİİRLERİ 2026 | 2-3-4-5-6 kıtalık 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümüne özel şiirler

Seyit Onbaşı'nın sırtındaki yük, bir milletin geleceğiydi. O yükü bugün kalbimizde taşıyoruz. Ruhunuz şad olsun.

Çanakkale bir coğrafya değil, bir duruştur! Türk'ün bileğinin bükülmeyeceğini dünyaya ilan eden o büyük güne selam olsun.

Bugün göğsümüzü kabartan bu hürriyet, 1915'te "Vatan sağ olsun" diyerek can veren yiğitlerin eseridir.

18 MART ŞİİRLERİ 2026 | 2-3-4-5-6 kıtalık 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümüne özel şiirler

2-3-4-5-6 KITALIK 18 MART ŞİİRLERİ

Dur Yolcu

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın,

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın,

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Çanakkale Destanı

Denizden geldiler, demir yığını,

Gördüler Türk'ün sarsılmaz imanını.

Siperde bekleyen o aslanları,

Durduramadı dünyanın hiçbir ordusu.

18 MART ŞİİRLERİ 2026 | 2-3-4-5-6 kıtalık 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümüne özel şiirler

"Çanakkale Ruhu"

Gökleri sarsa da düşman gemisi,

Durduramaz Türk'ü topun sesi.

İman dolu göğsümüz sarsılmaz kale,

Geçilmez bir destandır Çanakkale.

Sana dar gelmez bu yüce makber,

Adını tarihe yazdı melekler.

Yad ediyoruz seni her an şükranla,

Vatan size minnettar her bir canla.

18 MART ŞİİRLERİ 2026 | 2-3-4-5-6 kıtalık 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümüne özel şiirler

"Geldiler ve Gittiler"

Boğazın suları kanla yıkandı,

Düşman zırhlıları kıyıya dayandı.

Sandılar ki bu millet çabuk pes eder,

Bilmediler Türk'te ne yürek varmış meğer.

Seyit Onbaşı kaldırdı ağır mermiyi,

Hedef aldı boğazdaki en büyük gemiyi.

Bir sarsıntı oldu, bir gürültü koptu;

Düşmanın kibri o an denizde battı.

Şimdi al bayrağım göklerde hürdür,

Bu zafer Türk'ün en büyük mührüdür.

18 Mart günü ant içtik hepimiz;

Şehidim rahat uyu, biz nöbetteyiz!

18 MART ŞİİRLERİ 2026 | 2-3-4-5-6 kıtalık 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümüne özel şiirler

"18 Mart Güneşi"

Yıl bin dokuz yüz on beş, Mart'ın on sekizi,

Tarih unutur mu o şanlı izi?

Erenköy'den Boğaz'a yayılan bu ses,

Düşmana dünyayı eyliyor kafes.

Mecidiye Tabyası, tabyalar içinde,

Her nefer bekliyor ayrı bir biçimde.

Kimi Kur'an okur, kimi vedalaşır,

Azrail siperde Türk'le şakalaşır.

Mustafa Kemal'in emri yükseldi:

"Ölmeyi emrettim, zafer de geldi!"

Siperler arası mesafe pek az,

Böyle bir kahramanlık tarihte yazmaz.

Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar,

Şehitlerin kanıyla boyandı ovalar.

Bugün hür yaşıyorsak bu vatan toprakta,

Hakkı vardır her neferin al bayrakta.

18 MART ŞİİRLERİ 2026 | 2-3-4-5-6 kıtalık 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümüne özel şiirler

"Mehmetçiğin Zaferi"

Ufukta göründü çelikten bir duvar,

Sanmayın ki Mehmet'in korkusu var.

Analar kınalayıp gönderdi kuzuları,

Dinsin diye vatanın sızısı, acıları.

Toprak sarsılıyor, gökler inliyor,

Dünya bu sessiz direnişi dinliyor.

Bir yanda cesaret, bir yanda iman,

Çanakkale'de durdu sanki o an zaman.

Conkbayırı'nda yazıldı o büyük ferman,

Türk'ün bileğine yetmedi derman.

Düşman anladı ki bu geçit kapalı,

Türk milleti vatanına ezelden sevdalı.

Anzak'ı, İngiliz'i, Fransız'ı döküldü,

Milletin önünde boyunlar büküldü.

Kardeşçe yatıyor şimdi hepsi yan yana,

Anaların gözyaşı döndü tek bir vatana.

Ey aziz şehidim, emanetin bizde,

Gururun saklıdır her bir kalbimizde.

18 Mart bizim onur günümüzdür,

Ebediyen sürecek en büyük düğünümüzdür.

18 MART ŞİİRLERİ 2026 | 2-3-4-5-6 kıtalık 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümüne özel şiirler

"Geçilmez Destanı"

Boğazın her dalgası bir başka coşar bugün,

Şehitler diyarında kurulur büyük düğün.

Milyonlarca mermi düştü metrekareye,

Hangi güç dayanır böyle bir hengameye?

Nusret Mayın Gemisi sessizce süzülür,

Düşman donanması ardı ardına dizilir.

Karanlık limanda kader belirlenir,

Türk'ün zekasıyla tarih yenilenir.

Tüfekler susunca süngüler takıldı,

Düşmanın kalbine korku çivisi çakıldı.

Allah Allah sesleri yükseldi arşa kadar,

Bu sesi duyanın yüreği kan ağlar.

Kimi nişanlıydı, kimi henüz çocuktu,

Gözlerinde sadece vatan aşkı mevcuttu.

Süt kokan elleriyle tuttular silahı,

Almadılar mazlumun asla günahını.

Gelibolu sırtları şehitlerle doludur,

Burası Anadolu'nun namus yoludur.

Ezanlar dinmesin, bayrak inmesin diye,

Canlarını verdiler bize en büyük hediye.

Bugün 2026, yine aynı gururla,

Yürüyoruz geleceğe sarsılmaz bir onurla.

18 Mart Zaferi sönmeyen bir meşale,

Selam olsun o gün şehit düşen her cana!

18 MART ŞİİRLERİ 2026 | 2-3-4-5-6 kıtalık 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümüne özel şiirler
18 MART ŞİİRLERİ 2026 | 2-3-4-5-6 kıtalık 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümüne özel şiirler
18 MART ŞİİRLERİ 2026 | 2-3-4-5-6 kıtalık 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümüne özel şiirler