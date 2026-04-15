1846’ya Kadar Ameliyat Bir İşkenceydi: Herkesin Gözü Önünde Kullanılan O Madde Tıp Tarihini Değiştirdi!

1800'lerin ortasına kadar bir ameliyathaneye girmek, hayatta kalma şansınızın %50 olduğu bir işkence odasına girmekle eşdeğerdi. Cerrahlar, hastanın acısını dindiremedikleri için tek bir şeye odaklanırdı: Hız. Ancak 16 Ekim 1846 sabahı, Boston'daki bir hastane amfisinde her şey sonsuza dek değişti.