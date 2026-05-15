19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Tarihi 2026 | 19 MAYIS tatil mi, 18 MAYIS yarım gün mü olacak?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, vatandaşların gündeminde "19 Mayıs tatil mi, toplu taşıma ücretsiz mi, kurumlar kapalı mı olacak?" gibi sorular yer aldı. Bu yıl Salı gününe denk gelen bayram öncesinde 18 Mayıs Pazartesi gününün durumu da merakla araştırılıyor. 2026 yılı takvimine göre 18 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinin detayları netleşmiş durumda.

Giriş Tarihi: 15.05.2026 10:17 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 10:21
Mayıs ayının en önemli ulusal bayramlarından biri olan 19 Mayıs için geri sayım başladı. Resmi Gazete'de yer alan ulusal bayram ve genel tatiller kanununa göre, 19 Mayıs ve 18 Mayıs tarihlerinde okulların, kamu kurumlarının, ulaşımın durumu merakla takip ediliyor. Böylece netleşen Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 18 Mayıs günlerinin detayları ön plana çıktı.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı; Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi tatilleri arasında yer alır. 2026 yılında 19 Mayıs günü Salı gününe denk gelmektedir.

19 MAYIS KURUMLAR KAPALI MI OLACAK?

19 Mayıs resmi tatil kapsamında yer alıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereği, bu tarihte:

  • Kamu kurumları,
  • Okullar ve üniversiteler,
  • Bankalar tam gün kapalı olacak.

Özel sektörde ise çalışma düzeni, işverenin uygulamasına göre değişiklik gösterebiliyor.

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

19 Mayıs toplu taşıma durumu Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yanıt buldu. Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında, 19 Mayıs 2026'da toplu taşıma ücretsiz olacak.

HANGİ HATLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Karara göre belirli raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım imkanı sunulacak. Buna göre:

  • Marmaray,
  • Başkentray,
  • İZBAN,
  • Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,
  • Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.

Bu uygulama, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde geçerli olacak.

En çok sorulan "18 Mayıs yarım gün mü?" sorusuna net bir cevap vermek gerekirse; 18 Mayıs resmi bir tatil veya yarım gün değildir. Pazartesi günü tüm kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecektir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
