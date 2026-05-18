19 Mayıs hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı? 19 Mayıs 2026 Salı yarın hastaneler çalışıyor mu?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hastane, sağlık ocağı ve eczane gibi kurumların çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu? İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 18.05.2026 09:43 Güncelleme Tarihi: 18.05.2026 09:44
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. Bu anlamlı gün tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Vatandaşlar, kamu kurumları ile birlikte devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerdeki hizmet düzeni hakkında bilgi sahibi olmak için araştırma yapıyor.

19 MAYIS HASTANELER AÇIK MI?

19 Mayıs 2026 tarihinin resmi tatil olması nedeniyle devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde sadece acil servisler hizmet verecek.

Poliklinikler kapalı olacak, randevulu muayeneler yapılmayacak.

19 MAYIS SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Aile Sağlığı Merkezi yani sağlık ocakları hastane polikliniklerinde olduğu üzere 19 Mayıs günü hizmet vermeyecek ve resmi tatil kapsamında olacak.

19 MAYIS ECZANELER AÇIK MI?

19 Mayıs 2025'te eczaneler kapalı olacak.

Ancak her il ve ilçede nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

