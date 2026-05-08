19 Mayıs resmi tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü? Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatil takvimi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil takvimiyle ilgili ayrıntılar öne çıktı. 18 Mayıs'ın çalışma durumu, 19 Mayıs 2026'nın haftanın hangi gününe denk geldiği ve okulların tatil olup olmayacağı en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Bayramın kapsadığı izin düzeni hem öğrenciler hem çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 08.05.2026 11:23
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün ardından resmi tatil takvimine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Gündemde şimdi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yer alıyor. Mayıs ayı bitmeden kutlanacak bu özel gün öncesinde, 19 Mayıs'ın hangi güne denk geldiği ve tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor.

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ OLACAK?

2026 yılı resmi tatil takvimine göre 18 Mayıs Pazartesi günü için herhangi bir tatil uygulaması bulunmamaktadır. Bu tarih ne yarım gün ne de tam gün resmi tatil olarak kabul edilmez. Kamu kurumları ve özel sektör normal mesai düzeniyle çalışmalarına devam eder.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2026 yılında Salı gününe denk gelmektedir. Her yıl olduğu gibi bu anlamlı gün resmi tatil olarak kutlanır. Ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken kamu kurumları ve birçok iş yerinde faaliyetler durdurulur.

19 MAYIS'TA OKULLAR KAPALI MI?

Resmi tatil kapsamında yer alan 19 Mayıs 2026 Salı günü, okullar da kapalı olacaktır. Türkiye genelinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilir ve öğrenciler bayram nedeniyle ders yapmaz.

